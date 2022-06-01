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Астрологія

Когда идти к врачу или ехать в путешествие: благоприятные дни в июне 2022

1 июня 2022, 14:00
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Когда идти к врачу или ехать в путешествие: благоприятные дни в июне 2022
Источник: Pixabay

Месячный календарь на июнь 2022 составил астролог Дмитрий Вартанян.

Когда лучше отправиться в путешествие или планировать визит к врачу – список благоприятных дней собрали в материале.

Когда начинать поездки и путешествия в июне 2022

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  • 1 июня (04.45 — 10.30)
  • 2 июня (13.35 — 21.45)
  • 3 июня (04.40 — 11.00)
  • 4 июня (04.40 — 19.25)
  • 8 июня (04.40 — 06.00)
  • 9 июня (23.20 — 00.00)
  • 10 июня (05.00 — 16.10)
  • 16 июня (04.40 — 10.05)
  • 17 июня (04.40 — 14.45)
  • 30 июня (08.20 — 00.00)
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Когда идти к врачу или начинать лечение в июне 2022

  • 1 июня (04.45 — 00.00)
  • 2 июня (13.35 — 00.00)
  • 3 июня (04.40 — 11.00)
  • 4 июня (04.40 — 19.25)
  • 10 июня (05.00 — 13.35)
  • 13 июня (05.00 — 18.30)
  • 14 июня (16.05 — 00.00)
  • 16 июня (04.40 — 10.05)
  • 17 июня (07.30 — 14.45)
  • 20 июня (07.05 — 18.30)
  • 30 июня (08.20 — 00.00)

Экстрасенсы убеждены, что июнь для многих знаков зодиака будет очень благоприятным. Подробный гороскоп на июнь 2022 читайте в материале.

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