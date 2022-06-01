Месячный календарь на июнь 2022 составил астролог Дмитрий Вартанян.

Когда лучше отправиться в путешествие или планировать визит к врачу – список благоприятных дней собрали в материале.

Когда начинать поездки и путешествия в июне 2022

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1 июня (04.45 — 10.30)

2 июня (13.35 — 21.45)

3 июня (04.40 — 11.00)

4 июня (04.40 — 19.25)

8 июня (04.40 — 06.00)

9 июня (23.20 — 00.00)

10 июня (05.00 — 16.10)

16 июня (04.40 — 10.05)

17 июня (04.40 — 14.45)

30 июня (08.20 — 00.00)

Когда идти к врачу или начинать лечение в июне 2022

1 июня (04.45 — 00.00)

2 июня (13.35 — 00.00)

3 июня (04.40 — 11.00)

4 июня (04.40 — 19.25)

10 июня (05.00 — 13.35)

13 июня (05.00 — 18.30)

14 июня (16.05 — 00.00)

16 июня (04.40 — 10.05)

17 июня (07.30 — 14.45)

20 июня (07.05 — 18.30)

30 июня (08.20 — 00.00)

Экстрасенсы убеждены, что июнь для многих знаков зодиака будет очень благоприятным. Подробный гороскоп на июнь 2022 читайте в материале.