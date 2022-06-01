Месячный календарь на июнь 2022 составил астролог Дмитрий Вартанян.
Когда лучше отправиться в путешествие или планировать визит к врачу – список благоприятных дней собрали в материале.
Когда начинать поездки и путешествия в июне 2022
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- 1 июня (04.45 — 10.30)
- 2 июня (13.35 — 21.45)
- 3 июня (04.40 — 11.00)
- 4 июня (04.40 — 19.25)
- 8 июня (04.40 — 06.00)
- 9 июня (23.20 — 00.00)
- 10 июня (05.00 — 16.10)
- 16 июня (04.40 — 10.05)
- 17 июня (04.40 — 14.45)
- 30 июня (08.20 — 00.00)
Когда идти к врачу или начинать лечение в июне 2022
- 1 июня (04.45 — 00.00)
- 2 июня (13.35 — 00.00)
- 3 июня (04.40 — 11.00)
- 4 июня (04.40 — 19.25)
- 10 июня (05.00 — 13.35)
- 13 июня (05.00 — 18.30)
- 14 июня (16.05 — 00.00)
- 16 июня (04.40 — 10.05)
- 17 июня (07.30 — 14.45)
- 20 июня (07.05 — 18.30)
- 30 июня (08.20 — 00.00)
Экстрасенсы убеждены, что июнь для многих знаков зодиака будет очень благоприятным. Подробный гороскоп на июнь 2022 читайте в материале.