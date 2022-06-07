Повний Місяць – досить небезпечний період, коли емоції б’ють через край і заважають зробити правильний вибір. А тому варто бути обережнішим з ухваленням важливих рішень, стверджує ясновидиця з Азербайджану, переможниця 21-го сезону Битви екстрасенсів на СТБ Жаля Алекперова.

Водночас Місяць у повні здатен подарувати приплив сил та енергії, успіхи у творчості та нові можливості, які може відкрити перед нами світ.

Ексклюзивно для Фактів ICTV Жаля Алекперова підготувала докладний гороскоп на повний Місяць 14 червня для всіх знаків зодіаку.

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Овни

У цей період Овнам варто остерігатися спонтанних покупок і бути обережнішими з грошовими інвестиціями. Є велика ймовірність, що ваші витрати будуть зовсім невиправданими. Зате у сфері особистих стосунків сімейним представникам знаку повний Місяць обіцяє позитивні зміни – пристрасть між вами та коханою людиною розгориться з новою силою.

Тельці

Під час повні Тільцям варто бути уважнішими до рутинних справ. Є велика ймовірність, що через розсіяність ви можете пропустити чимало важливих моментів, чим нашкодите собі. Зате ваша сильна сторона – у генерації ідей. Натхнення часто радуватиме вас своїми візитами.

Близнюки

Не варто поспішати з висновками про ті обставини, які видаються вам невдалими. Вірогідно, якщо подивитися на ситуацію під іншим кутом, ви зможете знайти у ній чимало вдалих для себе шансів.

Раки

Зірки обіцяють успіх у фінансових питаннях. Є велика ймовірність, що ви отримаєте несподіваний прибуток. А ось до власного здоров’я варто бути уважнішими – можливі загострення хронічних захворювань.

Леви

Повний Місяць обіцяє Левам приплив сил. У представників знака з’явиться безліч енергії для того, щоб втілити у реальність свої плани. Але водночас варто правильно вибудовувати пріоритети. Пам’ятайте, що, взявшись одночасно за безліч справ, ви можете не досягти успіху в жодній із них.

Діви

У цей період Дів супроводжуватиме успіх у вирішенні давніх труднощів. Ті питання, з якими ви довго не могли впоратися, зараз підуть як по маслу. Головне при цьому – не боятися зробити перший крок у потрібному напрямку.

Терези

Місяць у повні для Терезів – час внутрішніх змін. Представники знаку зможуть відкрити у собі нові грані та приховані таланти. Порада зірок – не зупинятися лише на ідеях, а братися за їхню реалізацію.

Скорпіони

У цей період Скорпіонам слід бути обережнішими з новими знайомствами. Не варто покладатися на тих, у кому ви не впевнені на всі сто. Є велика ймовірність потрапити в халепу через ненадійних людей.

Стрільці

Повний Місяць для Стрільців – час нових звершень. Зараз на шляху представників знака з’являться люди, які можуть стати надійними союзниками у їхніх починаннях. Не проґавте таке знайомство!

Козероги

Цей період для представників знаку – вдалий час, щоби зайнятися творчістю. Муза радуватиме Козерогів своїми частими візитами. Не ігноруйте її присутність!

Водолії

Повня для Водоліїв – чудова нагода, щоб позбутися шкідливих звичок і баласту в їхньому житті. Нині ваша сила волі буде на максимумі.

Риби

У цей період Риби мають усі шанси залагодити давні конфлікти у стосунках із коханою людиною. Емоції, яким представники знака рідко дають волю, зараз можуть виявитися повною мірою, що дозволить прояснити спірні ситуації і краще зрозуміти одне одного.