В первый месяц лета многим хочется сменить имидж, покрасить волосы или просто подстричься.

Однако перед походом к парикмахеру важно посмотреть в лунный календарь стрижек. Он поможет выбрать день, когда процедуры не навредят волосам, а наоборот будут способствовать их росту.

Факты ICTV подготовили подробный лунный календарь стрижек на июнь 2022 года.

Астропрогноз на 1 июня

Смена прически или стрижка кончиков может неблагоприятно сказаться на здоровье волос. День подходит для окрашивания волос, однако желательно воздержаться от использования искусственных красителей.

Астропрогноз на 2 июня

Стрижка может усугубить самочувствие и сорвать намеченные планы.

Красить волосы лучше в естественный оттенок природными красителями. Это позволит укрепить позиции на работе и сохранить финансовую устойчивость.

Астропрогноз на 3 июня

Благоприятный день для стрижки. Состригание кончиков или кардинальное изменение длины волос улучшит эмоциональное состояние и положительно скажется на материальном положении.

Изменение цвета волос принесет положительные эмоции и улучшит отношения с окружающими.

Астропрогноз на 4 июня

Удачное время для визита в парикмахерскую. Состригание кончиков или новая стрижка принесут положительную энергию. Также это благоприятный период для окрашивания волос.

Астропрогноз на 5 июня

Удачное время для визита в парикмахерскую. Состригание кончиков или новая стрижка принесут положительную энергию. Также это благоприятный период для окрашивания волос.

Астропрогноз на 6 июня

Удачный день для стрижки. Состригание кончиков волос или новая прическа положительно повлияют на продолжительность жизни.

От окрашивания волос лучше удержаться. Это может привести к конфликтным ситуациям с окружающими людьми.

Астропрогноз на 7 июня

Отличное время для визита в парикмахерскую. Состригание кончиков или новая стрижка оздоровит волосы и придаст уверенности в себе.

Это удачный период для окрашивания, тонирования, можно поэкспериментировать и выбрать новый цвет волос.

Астропрогноз на 8 июня

Отличное время для визита в парикмахерскую. Состригание кончиков или новая стрижка оздоровит волосы и придаст уверенности в себе.

Это удачный период для окрашивания, тонирования, можно поэкспериментировать и выбрать новый цвет волос.

Астропрогноз на 9 июня

Неблагоприятный день для посещения парикмахерской. Новая стрижка может привести к болезням или усугубить отношения с окружающими людьми.

Краситься лучше в натуральные цвета хной или басмой. Это положительно повлияет на самочувствие и оздоровит волосы.

Астропрогноз на 10 июня

Благоприятный период для посещения парикмахера. Стрижка продлит жизнь и усилит вашу привлекательность.

Разрешается окрашивать волосы в любой цвет. Покраска принесет удачу в делах, а также улучшит отношения с коллегами и близкими людьми.

Астропрогноз на 11 июня

Стрижка подарит вам красоту и привлечет внимание противоположного пола. Разрешается окрашивать волосы в любой цвет. Покраска принесет удачу и улучшит отношения с окружающими.

Астропрогноз на 12 июня

Благоприятный период для посещения парикмахерской. В этот день можно подрезать кончики или сделать новую стрижку. Это подарит ощущение привлекательности, оздоровит волосы и улучшит отношения с окружающими людьми.

Цвет волос менять нежелательно. Покраска может ухудшить самочувствие.

Астропрогноз на 13 июня

Неоднозначный день для посещения парикмахерской. Стрижка может как привлечь деньги и удачу в делах, так и снизить настроение и общий тонус. Лучше подождать более стабильного времени.

Астропрогноз на 14 июня

Не лучшее время для визита к парикмахеру. Стрижка может привести к травмированию, неудачам или головным болям, поэтому лучше отложить обновление образа до более благоприятного периода.

Астропрогноз на 15 июня

Не рекомендуется стричь волосы. Стрижка может усугубить самочувствие или привлечь неудачу.

Астропрогноз на 16 июня

Благоприятный день для стрижки. Не стоит менять длину волос только в том случае, если намечаются большие жизненные изменения. Разрешается окрашивать волосы в любой цвет.

Астропрогноз на 17 июня

Стрижка в этот день сделает волосы здоровыми и сильными, придаст уверенности в себе, однако может замедлить рост волос.

Астропрогноз на 18 июня

Неблагоприятный период для посещения парикмахерской. Стричь волосы в этот день нежелательно, поскольку стрижка может вызвать проблемы со здоровьем.

Астропрогноз на 19 июня

Стрижка придаст свежести образу и поднимет настроение. Однако может привести к сухости и ломкости волос. В этот день нежелательно окрашивать волосы, иначе можно испортить отношения с окружающими.

Астропрогноз на 20 июня

Благоприятная пора для похода в парикмахерскую. Новая стрижка подарит здоровье телу и позитивный настрой души. При окрашивании волос не рекомендуется кардинально менять их цвет.

Астропрогноз на 21 июня

Неоднозначное время для похода в парикмахерскую. Стрижка улучшит здоровье, но в тоже время есть риск появления лишнего веса. Покраска волос в натуральный цвет улучшит финансовое положение.

Астропрогноз на 22 июня

В этот день не рекомендуется стричься. Новая стрижка или подрезание кончиков может ухудшить отношения с окружающими или вызвать упадок сил. Это удачный день для окрашивания волос, поскольку изменение цвета улучшит настроение.

Астропрогноз на 23 июня

Стрижка в этот день зарядит энергией, позитивом, а также придаст уверенность в своих силах. Изменять цвет волос не запрещается. Лучше окрашивать его в темные оттенки, иначе появится риск ссоры с окружающими.

Астропрогноз на 24 июня

Не самый лучший день для визита к парикмахеру. Стрижка может ухудшить состояние волос и здоровье в целом. Считается, что вместе с волосами в этот день отрезается часть жизненной энергии.

Также это неблагоприятный период для изменения цвета волос.

Астропрогноз на 25 июня

Неблагоприятное время для визита к парикмахеру. Новая стрижка может усугубить общее самочувствие или вызвать депрессию.

Астропрогноз на 26 июня

Идеальное время для визита к парикмахеру. Стрижка благоприятно отразится на самочувствии и улучшит отношения с окружающими.

Астропрогноз на 27 июня

Неудачный день для похода к парикмахеру. Стрижка может повлиять на продолжительность жизни.

Астропрогноз на 28 июня

Благоприятный период для стрижки. Она принесет пользу, подарит радость и благополучие. В то же время, изменять цвет волос не стоит, поскольку окраска может ухудшить отношения с окружающими.

Астропрогноз на 29 июня

В этот день не следует стричь волосы. Стрижка может повлиять на продолжительность жизни.

Астропрогноз на 30 июня

Благоприятный период для стрижки волос. Можно полностью обновить прическу или просто подстричь кончики.