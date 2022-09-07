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Война может закончиться в 2023, но Донбасс и Крым вернем позже – нумеролог

7 сентября 2022, 16:13
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Війна може закінчитися у 2023, але Донбас і Крим повернемо пізніше - нумеролог

Нумеролог Владислав Грицай уверен, что война в Украине может закончиться в 2023 году.

По его словам, 2023 год в сумме дает семерку – цифру ценностей, трансформаций и перехода из одного состояния в другое.

— Для Украины следующий год – это период перемен. Мы будем заново восстанавливать пределы своей ментальности, а также и саму Украину, — убежден Грицай.

Нумеролог считает, что война в Украине может закончиться в 2023 году, но сразу отвоевать Донбасс и Крым вряд ли удастся. С точки зрения нумерологии более успешным временем для этого будет 2024 год.

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Теги
Війна в Україні Донбасс Крым
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