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Ждать недолго: таролог увидел, когда одураченные россияне начнут бунты

5 июля 2022, 18:13
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Чекати недовго: таролог побачив, коли обдурені росіяни почнуть бунти

Это лето станет переломным моментом и позволит наконец россиянам понять, что к чему. Свой прогноз о том, когда начнутся первые бунты в РФ, сделали нумеролог Владислав Грицай и таролог Константин Дяченко.

— Лето будет переломным моментом. Быстро пронесется информация, из которой всем станет ясно, кто есть кто. Именно этим летом россияне поймут, как их одурачили. Многие поймут, что они заигрались. Многие мамы будут переживать за своих детей, которые “сгорят” на войне.

 

Первую сильную заворушку мы увидим через 4 месяца. Это Чечня и Дагестан, мы четко видим мусульман. Думаю, Кавказкие республики будут первыми, кто начнет какой-то бунт. Первые мощные бунты будут в октябре.

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Теги
Війна в Україні Владимир Путин Россия
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