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Гороскоп на Суперлуние 2022: кому 13 июля принесет деньги, а кто пострадает от собственной невнимательности

12 июля 2022, 12:43
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку на повний місяць 13 липня
Источник: Pixabay

Полнолуние — очень сильный период с точки зрения энергетики, утверждает ясновидящая из Азербайджана, победительница 21-й Битвы экстрасенсов на СТБ Жаля Алекперова. На что стоит обратить внимание представителям каждого из зодиакальных созвездий 13 июля — гороскоп на полнолуние подготовила экстрасенс.

  • Овны

В это время вы можете сделать уверенный шаг к исполнению желаний. Но при этом чрезмерная эмоциональность может помешать вам смотреть на ситуацию ясно. А потому прежде чем принимать решения, стоит посоветоваться с близкими людьми.

  • Тельцы

В этот период звезды сулят Тельцам успех в финансовой сфере. То и дело будут появляться возможности получить дополнительный доход. Будьте внимательны, чтобы не упустить свой шанс.

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  • Близнецы

Близнецам стоит быть осторожнее в общении с новыми людьми. Ваша доверчивость в этот период может привести к неприятным последствиям. А потому в ответственных задачах старайтесь полагаться только на себя.

  • Раки

Ракам стоит обратить внимание на свое здоровье — есть большая вероятность, что о себе напомнят хронические недуги. А вот в личных отношениях одиноким сердцам звезды судят романтику. Не упустите судьбоносное знакомство.

  • Львы

Этот период для Львов — время для творчества. Сейчас вдохновение будет вашим частым гостем. Главное при этом — не откладывать на потом реализацию своих идей.

  • Девы

В это время Девы могут стать заложниками собственных эмоций. Чрезмерная вспыльчивость и раздражительность — прямой путь к конфликтам. Чтобы этого избежать, старайтесь чаще отвлекаться на те дела, которые приносят вам разрядку . Чтение книг, рисование или просто прогулка на свежем воздухе помогут переключиться на позитив.

  • Весы

Не стоит торопиться с выводами относительно происходящих событий. То, что кажется вам сложной проблемой, вполне может оказаться удачным шансом прийти к желаемым высотам. Главное при этом — посмотреть на ситуацию под правильным углом.

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  • Скорпионы

В этот период многие Скорпионы будут склонны к самокопанию. Но постарайтесь направить свою энергию в другое русло. Тем более, что расположение небесных тел сулит вам много чудесных перспектив.

  • Стрельцы

Ваша замкнутость и зацикленность на проблемах может стать причиной ссор с близкими людьми. Чтобы этого избежать, старайтесь чаще обращать внимание на позитивные события, которых будет немало в вашей жизни. И конечно же — говорите с близкими по душам.

  • Козероги

Упрямство Козерогов в это время может достичь своего пика. И это сыграет вовсе не на пользу представителей знака. Чтобы себе не навредить, старайтесь не вступать в споры с окружающими и чаще прислушивайтесь к мнению близких людей.

  • Водолеи

В этот период Водолеи могут страдать от чрезмерной рассеянности. Есть большая вероятность упустить из виду важные моменты и допустить серьезные ошибки. А потому старайтесь четко планировать свое время и проверяйте себя по несколько раз.

  • Рыбы

В этот период Рыбам будет сопутствовать удача. То и дело на пути могут появляться люди, которые поспособствуют преодолению преград на вашем пути. Не упустите момент!

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