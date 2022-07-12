Полнолуние — очень сильный период с точки зрения энергетики, утверждает ясновидящая из Азербайджана, победительница 21-й Битвы экстрасенсов на СТБ Жаля Алекперова. На что стоит обратить внимание представителям каждого из зодиакальных созвездий 13 июля — гороскоп на полнолуние подготовила экстрасенс.

Овны

В это время вы можете сделать уверенный шаг к исполнению желаний. Но при этом чрезмерная эмоциональность может помешать вам смотреть на ситуацию ясно. А потому прежде чем принимать решения, стоит посоветоваться с близкими людьми.

Тельцы

В этот период звезды сулят Тельцам успех в финансовой сфере. То и дело будут появляться возможности получить дополнительный доход. Будьте внимательны, чтобы не упустить свой шанс.

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Близнецы

Близнецам стоит быть осторожнее в общении с новыми людьми. Ваша доверчивость в этот период может привести к неприятным последствиям. А потому в ответственных задачах старайтесь полагаться только на себя.

Раки

Ракам стоит обратить внимание на свое здоровье — есть большая вероятность, что о себе напомнят хронические недуги. А вот в личных отношениях одиноким сердцам звезды судят романтику. Не упустите судьбоносное знакомство.

Львы

Этот период для Львов — время для творчества. Сейчас вдохновение будет вашим частым гостем. Главное при этом — не откладывать на потом реализацию своих идей.

Девы

В это время Девы могут стать заложниками собственных эмоций. Чрезмерная вспыльчивость и раздражительность — прямой путь к конфликтам. Чтобы этого избежать, старайтесь чаще отвлекаться на те дела, которые приносят вам разрядку . Чтение книг, рисование или просто прогулка на свежем воздухе помогут переключиться на позитив.

Весы

Не стоит торопиться с выводами относительно происходящих событий. То, что кажется вам сложной проблемой, вполне может оказаться удачным шансом прийти к желаемым высотам. Главное при этом — посмотреть на ситуацию под правильным углом.

Скорпионы

В этот период многие Скорпионы будут склонны к самокопанию. Но постарайтесь направить свою энергию в другое русло. Тем более, что расположение небесных тел сулит вам много чудесных перспектив.

Стрельцы

Ваша замкнутость и зацикленность на проблемах может стать причиной ссор с близкими людьми. Чтобы этого избежать, старайтесь чаще обращать внимание на позитивные события, которых будет немало в вашей жизни. И конечно же — говорите с близкими по душам.

Козероги

Упрямство Козерогов в это время может достичь своего пика. И это сыграет вовсе не на пользу представителей знака. Чтобы себе не навредить, старайтесь не вступать в споры с окружающими и чаще прислушивайтесь к мнению близких людей.

Водолеи

В этот период Водолеи могут страдать от чрезмерной рассеянности. Есть большая вероятность упустить из виду важные моменты и допустить серьезные ошибки. А потому старайтесь четко планировать свое время и проверяйте себя по несколько раз.

Рыбы

В этот период Рыбам будет сопутствовать удача. То и дело на пути могут появляться люди, которые поспособствуют преодолению преград на вашем пути. Не упустите момент!