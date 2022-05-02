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Астрологія

Фатальный день для Путина: что ждет Россию 9 мая

2 мая 2022, 15:47
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Фатальный день для Путина: что ждет Россию 9 мая

Май будет полон на тяжелые и в то же время позитивные события. Он также покажет горизонты окончания войны в Украине, уверен экстрасенс Максим Гордеев.

Каждый бой в мае будет знаковым и ярким — россияне не подозревают, что георгиевская лента станет для них траурной.

Путин очень хочет одержать хоть какую-то победу до 9 мая, но Максим Гордеев уверен, что этот день может стать для президента РФ фатальным.

— Девятка жезлов олицетворяет число 9 и обозначает последний бой. Это говорит о том, что российская армия уже на своем финальном издыхании.

По мнению Гордеева, на фейковый парад 9 мая Россия выведет “ветеранов” войны, чтобы показать всю “силу” России.

К слову, это не первое предсказание опасности для Путина в мае. Ранее астролог назвала три роковые даты для президента РФ, отметив, что крах политической карьеры Путина может наступить уже 16 мая 2022 года.

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Теги
Війна в Україні, Владимир Путин, Гороскоп
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