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Путин умирает из-за болезни: нумеролог увидел смерть на операционном столе

11 мая 2022, 09:58
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle Виктория Покатилова журналистка Вікна-Новини
Путін помирає через хворобу: нумеролог побачив смерть на операційному столі

Владимир Путин болен и существует три критических месяца в 2022 году, когда вероятность его смерти очень высока.

Об этом в интервью Вікна-Новини рассказал нумеролог Владислав Грицай.

— Есть три критических месяца для него в этом году — это март, май и август. В один из этих месяцев он уйдет физически. Причем болезнь начала очень сильно активизироваться, по его циклам, еще после его дня рождения в прошлом году. То есть в эти три месяца она должна была очень усилиться.

По словам нумеролога, сама дата нападения Путина на Украину говорит о том, что он пошел ва-банк.

— Я давал прогнозы еще до войны, что она возможна только в том случае, если Путин болен смертельно. Собственно, это, по всей видимости, и происходит. Много этой информации и с точки зрения его биоритмики, состояния здоровья и его личных циклов: физическая смерть в этом году практически стопроцентна. Вопрос только, в каком месяце: март, май или август.

Грицай уверяет, по дате рождения Путина его смерть идет из-за предательства близких.

— Будем надеяться, что операция, о которой сейчас очень много говорят, наверняка произойдет в мае. Она будет хорошим поводом для того, чтобы окружение, которое давно уже ждет возможности скинуть царька своего, этим воспользовалось. Однозначно, май — критический месяц. Если раньше его окружению могло не хватать силы с ним покончить, то сейчас из-за чисто астрологических моментов (ретроградность и много затмений), этой смелости будет больше.

У Путина в карте рождения написано, что его устраняет близкое окружение через применение силы, в том числе это может быть хирургическое вмешательство. Здесь действительно смерть или от врача во время операции, или от неправильного лечения. Это один из вариантов его наиболее вероятного ухода. У него с большой вероятностью или проблемы по иммунитету, или по мозгу. Сейчас сложно сказать, потому что нумерология в меньшей степени связана с темой здоровья. Сложно проговорить именно органы. Но по тому, как он себя ведет, можно понять, что там большая вероятность онкологического заболевания, — уверен Грицай.

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Теги
Війна в Україні, Владимир Путин, Россия
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