Победитель Битвы экстрасенсов на СТБ Максим Гордеев ответил на вопрос — когда умрет президент РФ Владимир Путин.

Говорит, Путина охраняет дьявол, поэтому пока что он не умрет.

— Вы все так хотите, чтобы Путин умер, он умрет, но кто придет на его место? Я думаю, что может прийти еще худший человек… Ситуация наоборот может стать хуже, — сказал экстрасенс.

Гордеев подчеркнул, что у Путина нет никаких двойников, он один.

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