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Астрологія

Рак по всему телу: экстрасенс сказал, когда умрет Путин и есть ли у него двойник

26 июля 2022, 19:31
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
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Победитель Битвы экстрасенсов на СТБ Максим Гордеев ответил на вопрос — когда умрет президент РФ Владимир Путин.

Говорит, Путина охраняет дьявол, поэтому пока что он не умрет.

— Вы все так хотите, чтобы Путин умер, он умрет, но кто придет на его место? Я думаю, что может прийти еще худший человек… Ситуация наоборот может стать хуже, — сказал экстрасенс.

Гордеев подчеркнул, что у Путина нет никаких двойников, он один.

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— Вы можете видеть изменения, но это только потому что человек одержим дьяволом… Это подобие человека, который одержим демоном. Очень многие говорят о его ботоксе и других моментах, но когда человек меняется энергетически, он меняется и визуально. Пока что демон его держит, поскольку какой человек проживет столько времени с раком. Рак у него по всему телу, — подчеркнул Максим.

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Источник
Люкс ФМ
Теги
Війна в Україні Владимир Путин
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