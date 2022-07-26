Победитель Битвы экстрасенсов на СТБ Максим Гордеев ответил на вопрос — когда умрет президент РФ Владимир Путин.
Говорит, Путина охраняет дьявол, поэтому пока что он не умрет.
— Вы все так хотите, чтобы Путин умер, он умрет, но кто придет на его место? Я думаю, что может прийти еще худший человек… Ситуация наоборот может стать хуже, — сказал экстрасенс.
Гордеев подчеркнул, что у Путина нет никаких двойников, он один.
— Вы можете видеть изменения, но это только потому что человек одержим дьяволом… Это подобие человека, который одержим демоном. Очень многие говорят о его ботоксе и других моментах, но когда человек меняется энергетически, он меняется и визуально. Пока что демон его держит, поскольку какой человек проживет столько времени с раком. Рак у него по всему телу, — подчеркнул Максим.