Истребители F-16 обязательно появятся в украинском небе, однако точные сроки этого раскрывать пока нельзя. Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

— Они появятся, но карты предупреждают о тайне. Об этом нельзя говорить. Это на уровне мысли, идеи. И эта идея понемногу реализуется. Но это будет 100%! — убежден он.

По словам Гордеева, в раскладе таро выпадает карта 10 кубков. В положительном аспекте она показывает, как “в небе что-то летит, а украинцы — счастливы”.

В то же время карта Верховной жрицы предостерегает, что раскрывать точные сроки полетов F-16 в украинском небе, пока нельзя.

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