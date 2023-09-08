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Об этом нельзя говорить: мольфар увидел, когда F-16 будут в Украине

8 сентября 2023, 16:29
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
коли ф16 з'являться в українському небі

Истребители F-16 обязательно появятся в украинском небе, однако точные сроки этого раскрывать пока нельзя. Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

— Они появятся, но карты предупреждают о тайне. Об этом нельзя говорить. Это на уровне мысли, идеи. И эта идея понемногу реализуется. Но это будет 100%! — убежден он.

По словам Гордеева, в раскладе таро выпадает карта 10 кубков. В положительном аспекте она показывает, как “в небе что-то летит, а украинцы — счастливы”.

В то же время карта Верховной жрицы предостерегает, что раскрывать точные сроки полетов F-16 в украинском небе, пока нельзя.

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— Сейчас это тайна. Но это произойдет 100%, все будет хорошо, — уверяет мольфар.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Война в Украине Истребитель F-16
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