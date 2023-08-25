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Здесь играет закон: мольфар рассказал, смогут ли F-16 уничтожить флот РФ

25 августа 2023, 15:13
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
F-16

Переданные Украине самолеты F-16 не смогут уничтожить корабли России. Мольфар Макс Гордеев в эфире Утра в большом городе рассказал, почему долгожданные истребители не несут опасности флоту РФ.

— Им этого не дадут сделать. Снова-таки, здесь играет роль закон, правила, — признался мольфар.

Гордеев добавил, что сейчас в этом вопросе ситуация нейтральная — нельзя сказать однозначно, будет ли возможность уничтожить корабли или нет.

— Я вижу, что нас задерживают. Что-то нельзя делать по тем правилам, по которым нам дают самолеты. Именно закон не даст это сделать, — заверил Макс.

Впрочем, флоту РФ будет не сладко — ранее мольфар рассказал, как Украина разблокирует порты. Макс уверен, что у ВСУ есть секретный план, но вот раскрывать его сейчас не стоит — всему свое время. 

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Война в Украине Истребитель F-16
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