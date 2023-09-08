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Про це не можна говорити: мольфар побачив, коли F-16 будуть в Україні

8 Вересня 2023, 16:29
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
коли ф16 з'являться в українському небі

Винищувачі F-16 обов’язково з’являться в українському небі, однак точні терміни цього розкривати наразі не можна. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

– Вони з’являться, але карти попереджають про таємницю. Про це не можна говорити. Це є на рівні думки, ідеї. І ця ідея помалу реалізується. Але це буде 100%! – переконаний він.

За словами Гордєєва, у розкладі таро випадає карта 10 кубків. У позитивному аспекті вона показує, як “у небі щось летить, а українці – щасливі”.

Водночас карта Верховної жриці застерігає, що розкривати точні терміни польотів F-16 в українському небі, наразі не можна.

Зараз дивляться

– Зараз це таємниця. Але це відбудеться 100%, усе буде добре, – запевняє мольфар.

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Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Війна в Україні Винищувач F-16
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