Винищувачі F-16 обов’язково з’являться в українському небі, однак точні терміни цього розкривати наразі не можна. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

– Вони з’являться, але карти попереджають про таємницю. Про це не можна говорити. Це є на рівні думки, ідеї. І ця ідея помалу реалізується. Але це буде 100%! – переконаний він.

За словами Гордєєва, у розкладі таро випадає карта 10 кубків. У позитивному аспекті вона показує, як “у небі щось летить, а українці – щасливі”.

Водночас карта Верховної жриці застерігає, що розкривати точні терміни польотів F-16 в українському небі, наразі не можна.

Зараз дивляться