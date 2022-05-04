Лунный календарь на июнь 2022 года предусматривает немало благоприятных и неблагоприятных дней. Небесное светило влияет на общее состояние человека, его настроение, здоровье и реализацию задуманных планов.

Лунный календарь поможет вам всегда быть в курсе, какой сегодня день, насколько он удачлив, а также когда лучше планировать дела с минимальными потерями времени и усилий.

Детальный лунный календарь на июнь 2022 и фазы небесного светила — далее в материале.

Фазы Луны в июне 2022

1-13 июня — растущая Луна.

14 июня — полная Луна.

15-28 июня — убывающая Луна.

29 июня — новая Луна.

30 июня — растущая Луна.

Лунный астропрогноз на 1 июня

Благоприятный день для построения планов и новых проектов. Хорошо будет взвесить и обрисовать развитие новоиспеченных идей.

Лунный астропрогноз на 2 июня

Период накопления сил, которые лучше направить на реализацию планов или разработку новых проектов, идей. Хороший период для активных контактов и торговых операций.

Лунный астропрогноз на 3 июня

Не рекомендуется пренебрегать собственными принципами и обязательствами. Проявляйте максимальную сознательность и избегайте негативного влияния.

Лунный астропрогноз на 4 июня

В этот день легко налаживаются любые контакты. Благоприятный и для романтического общения.

Лунный астропрогноз на 5 июня

Плодотворное время для деловой активности. Идеи, которые возникли накануне, могут получить поддержку и одобрение со стороны других людей.

Лунный астропрогноз на 6 июня

Положительный день для поездок, задуманных путешествий или переезда.

Лунный астропрогноз на 7 июня

Будьте осторожны. В этот день нужно быть готовым к борьбе с обманом и обольщением. Могут обостриться былые конфликты.

Лунный астропрогноз на 8 июня

Уделите внимание тем делам, которые начали ранее. Также не поддавайтесь иллюзиям.

Лунный астропрогноз на 9 июня

Благоприятный период для любви и творчества. Также хорошо продвигаются любые дела — как ранее начатые, так и новые.

Лунный астропрогноз на 10 июня

Один из самых позитивных дней лунного месяца. В этот период реализация любых планов приведет к желаемому результату.

Лунный астропрогноз на 11 июня

Неблагоприятный день для любовных отношений. В это время повышена вероятность конфликтов и разногласий как в деловой сфере, так и в личных отношениях.

Лунный астропрогноз на 12 июня

Хороший день для самоанализа — из ошибок можно извлечь урок, благодаря чему ваш авторитет поднимется в глазах окружающих. Большая вероятность всплеска творческой энергии и активности.

Лунный астропрогноз на 13 июня

Отличное время для начинаний. Ваши предложения найдут отклик, однако прежде необходимо их хорошо продумать и взвесить.

Лунный астропрогноз на 14 июня

День искушений. Большая вероятность испортить отношения с близкими и разжечь новый конфликт.

Лунный астропрогноз на 15 июня

Гармоничный период, когда все находится в равновесии. Вы можете ощутить переизбыток сил — лучше направить его в творчество или заняться спортом, иначе может перерости в агрессию.

Лунный астропрогноз на 16 июня

Благоприятный день для заключения брака. Возможна смена настроения не только в деловой сфере, но и в личной жизни. Хорошо подходит и для саморазвития.

Лунный астропрогноз на 17 июня

В это время могут возникнуть проблемы, которых вы не ожидали. Неплохой период для освобождения от старых привычек.

Лунный астропрогноз на 18 июня

Лучше всего провести этот день дома и посвятить время внутреннему очищению. Плохой период для романтических отношений и заключения брака.

Лунный астропрогноз на 19 июня

Позитивное время для различных практик, направленных на тренировку силы духа. Желательно уединение, поскольку в коллективе могут возникнуть ссоры.

Лунный астропрогноз на 20 июня

День для творчества, физической активности и коллективной работы. Хорошо пройдут любые поездки и путешествия.

Лунный астропрогноз на 21 июня

Положительный период для осмысления жизненного опыта, а также построения планов на будущее.

Лунный астропрогноз на 22 июня

Противоречивый период, в который может возникнуть травля. Также возможна ревность со стороны второй половинки. Лучше не начинать новые дела.

Лунный астропрогноз на 23 июня

Постарайтесь строить отношения с людьми без грубой силы и не конфликтовать. Лучше не начинать ничего нового, а продолжать делать то, что уже начали. Положительный день для профилактики и лечения здоровья.

Лунный астропрогноз на 24 июня

День торговли, судебных дел, переезда и командировок. Лучше посвятить себя неспешным делам.

Лунный астропрогноз на 25 июня

Сложное время, в которое лучше воздержаться от любой активности. Сохраните жизненные силы и посвятите себя воздержанию.

Лунный астропрогноз на 26 июня

Посвятите этот период решению старых проблем. Хорошая возможность взглянуть на все с другой точки зрения.

Лунный астропрогноз на 27 июня

Благоприятный день для крупных покупок и ремонта квартиры. Возможно ослабление здоровья.

Лунный астропрогноз на 28 июня

Неблагоприятный день, связанный с понижением жизненного тонуса организма. Есть вероятность депрессивного состояния.

Лунный астропрогноз на 29 июня

Малоэффективный период, который лучше провести наедине с собой.

Лунный астропрогноз на 30 июня

Любые начинания в это время получат дополнительную энергетическую подпитку.