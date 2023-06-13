Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Нужно молиться: мольфар увидел, остановит ли войну в Украине смерть Путина

13 июня 2023, 15:24
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Мольфар, путін

Смерть Путина в ближайшее время не сильно повлияет на ход войны. Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

— После смерти Путина возможно окончание войны. Однако прекращение огня будет недолгим, — признается Гордеев.

Мольфар уверяет, что нам нужно молиться, чтобы вместо него не пришел еще больший палач.

— В этом случае преемник может не только безмозгло уничтожать, но и с разными ядерными штуками играться. Украине нужно поставить на колени россиян, иначе соседняя страна снова нападет через два года. Я думаю, что смерть Путина остановит войну, но ненадолго, — добавил Макс.

Ранее мольфар увидел Путина в бункере. Карты показали, что диктатор очень напуган и переживает за свою жизнь. Страхи президента РФ усиливаются неудачами на фронте, и чтобы он спокойно чувствовал себя в бункере, из убежища сделали настоящий дворец.

ПутінПодрывом Каховской ГЭС Путин загнал себя в капкан, ВСУ не остановятся – таролог

