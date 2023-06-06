Владимир Путин действительно прячется в бункере, поскольку сильно переживает за свою жизнь. Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

— Ему действительно построили какой-то “дворец”, в котором он себя реализовывает, в котором он прячется. Этот бункер у него действительно есть, — говорит он.

По словам Гордеева, страх Путина особенно усилен неудачами в войне.

— Он прячется. Он очень сильно за все переживает. Вы же поймите, КГБист в своем формате чем старше становится, тем больше становится параноиком. Кармически Путин должен увидеть свой конец, увидеть победу Украины над агрессором, — убежден мольфар.