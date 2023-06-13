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Потрібно молитися: мольфар побачив, чи зупинить війну в Україні смерть Путіна

13 Червня 2023, 15:24
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Мольфар, путін

Смерть Путіна найближчим часом не сильно вплине на перебіг війни. Про це мольфар Макс Гордєєв розповів в ефірі Ранку у великому місті.

– Після смерті Путіна можливе закінчення війни. Однак припинення вогню буде недовгим, – зізнається Гордєєв.

Мольфар запевняє, що нам потрібно молитися, щоб замість нього не прийшов ще більший кат.

– У цьому разі наступник може не тільки безмозко знищувати, а й із різними ядерними штуками гратися. Україні потрібно поставити на коліна росіян, інакше сусідня країна знову нападе через два роки. Я думаю, що смерть Путіна зупинить війну, але ненадовго, – додав Макс.

Раніше мольфар побачив Путіна в бункері. Карти показали, що диктатор дуже наляканий і переживає за своє життя. Страхи президента РФ посилюються невдачами на фронті, і щоб він спокійно почувався в бункері, зі сховища зробили справжній палац.

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Теги
Війна в Україні Володимир Путін
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