Переговоры Украины с Россией о завершении войны будут плодотворными после того, как мы избавимся от путинских войск на нашей территории, уверена победительница 15 сезона Битвы экстрасенсов, таролог Яна Пасынкова.

— Что касается переговоров, дьявол перевернутый сразу же падает. Что это значит? Это как раз таки избавиться от всей этой нечисти на территории Украины. Только тогда переговоры у нас будут плодотворными.

Карты показывают, что апрель не должен быть окончательным. Для окончания войны и для того, чтобы мы вздохнули, еще рано. Всей стране еще придется пребывать в напряжении и быть на чеку.

— Переломными будут первые две недели мая. В любом случае – наша победа. Но первые две недели мая переломные в плане того, насколько быстро это случится, а это зависит от решений миллионов людей, ну тысяч это точно. Их решения меняются каждую секунду. Поэтому в плане переговоров будет лучше, если они будут только после того, как российские войска покинут нашу страну. По-другому не будет. Может быть, но это очень плохо для нас заканчивается.

Если мы говорим, когда мы окончательно очищаемся от этой всей гадости – то это уже ближе к осени.

По словам Пасынковой, называть точную дату победы еще рано, поскольку переломный момент в мае может отсрочить ее на время или наоборот приблизить.

— Мы должны те границы, которые были до 24 февраля, отвоевать, забрать, убрать оттуда нечисть. Вот это и будет перелом. Где сейчас эти войска собраны? Мариуполь, Херсон. Мы говорим про юг Украины. Вот мы его очищаем и это будет перелом, наша победа. Дальше – мы поговорим, это будет дальше.