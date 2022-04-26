Переговори України з Росією про завершення війни будуть плідними після того, як ми позбудемося путінських військ із нашої території, переконана переможниця 15 сезону Битви екстрасенсів, таролог Яна Пасинкова.

– Що стосується переговорів, диявол перевернутий відразу ж падає. Що це означає? Це якраз таки позбутися всієї цієї нечисті на території України. Тільки тоді переговори будуть плідними.

Карти показують, що квітень не повинен бути остаточним. Для закінчення війни і для того, щоб ми зітхнули, ще рано. Всій країні ще доведеться перебувати в напрузі та бути напоготові.

– Переломними будуть перші два тижні травня. У будь-якому разі – наша перемога. Але перші два тижні травня переломні щодо того, наскільки швидко це станеться, а це залежить від рішень мільйонів людей, ну тисяч це точно. Їхні рішення змінюються щосекунди. Тому в плані переговорів буде краще, якщо вони будуть тільки після того, як російські війська залишать нашу країну. Інакше не буде. Може бути, але це дуже погано для нас закінчується.

Якщо ми говоримо, коли ми остаточно очищаємось від цієї всієї гидоти – то це вже ближче до осені.

За словами Пасинкової, називати точну дату перемоги ще рано, оскільки переломний момент у травні може відстрочити її на якийсь час або навпаки наблизити.

– Ми маємо ті кордони, які були до 24 лютого, відвоювати, забрати, прибрати звідти нечисть. Оце і буде перелом. Де зараз ці війська зібрані? Маріуполь, Херсон. Ми говоримо про південь України. Ось ми його очищаємо, і це буде перелом, наша перемога. Далі – ми поговоримо, це буде далі.