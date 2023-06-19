Гороскоп на 20 июня 2023 года советует проверить цели, которые вы поставили для своего внутреннего роста и развития. Подумайте еще раз, что для вас допустимо и где пролегают ваши личные границы.

По прогнозу университета Никифоровых, есть риск несчастных случаев, поэтому будьте осторожны за рулем и на пешеходной дорожке, убедитесь, что выключен утюг или плита.

Хорошо добавить физическую активность, чтобы дать выход внутреннему напряжению, раздражению, которые могут особенно сильно ощущаться в этот день. Обратите внимание на события, которые будут происходить рано утром до 09:37, скорее всего они повторятся еще трижды.

Согласно гороскопу на 20.06.2023, в этот день:

благоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;

неблагоприятно до 19:05 — давать и брать деньги в долг.

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