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Проверьте собственные цели: гороскоп на 20 июня 2023 года

19 июня 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 июня 2023 года советует проверить цели, которые вы поставили для своего внутреннего роста и развития. Подумайте еще раз, что для вас допустимо и где пролегают ваши личные границы.

По прогнозу университета Никифоровых, есть риск несчастных случаев, поэтому будьте осторожны за рулем и на пешеходной дорожке, убедитесь, что выключен утюг или плита.

Хорошо добавить физическую активность, чтобы дать выход внутреннему напряжению, раздражению, которые могут особенно сильно ощущаться в этот день. Обратите внимание на события, которые будут происходить рано утром до 09:37, скорее всего они повторятся еще трижды.

Согласно гороскопу на 20.06.2023, в этот день:

  • благоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;
  • неблагоприятно до 19:05 — давать и брать деньги в долг.

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