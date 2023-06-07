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Выпадает карта смерти! Мольфар увидел судьбу Шойгу

7 июня 2023, 07:53
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Яка доля чекає Шойгу

Министра обороны России Сергея Шойгу ждет смерть через бой. Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Утра в большом городе.

Гордеев делал расклад таро, чтобы узнать, какая судьба ждет Шойгу. В ответ на этот запрос выпали две карты — девятка жезлов и смерти.

— Эти две карты в сочетании символизируют смерть через бой — то есть Шойгу погибнет в бою или прилетит какая-то ракета, — убежден мольфар.

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Ранее Макс Гордеев рассказал, когда умрет Путин. Мольфар убежден, Вселенная хочет, чтобы диктатор пока жил, ведь после него к власти в России может дорваться кто-то значительно хуже.

Источник
Ранок у великому місті
Теги
Россия Сергій Шойгу
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