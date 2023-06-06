Гороскоп на 7 июня 2023 года советует взять под контроль свои доходы и расходы. В общении нам будет хотеться больше стабильности и уверенности.

По прогнозу университета Никифоровых, 7 июня не стоит делать крупные покупки, особенно техники, земельных участков, авто, проводить серьезные финансовые операции, подписывать и оформлять важные документы.

Возможно будет больше недоразумений. Старайтесь выражать свои мысли максимально четко. Не стоит много требовать от себя и других в этот день, будут разочарования, лучше заниматься обычным, будничным.

Согласно гороскопу на 07.06.2023, в этот день:

благоприятно до 19:20 — отдавать долги, начинать лечение;

благоприятно после 18:31 — начинать работать с психологом, обрезать ногти и стричь волосы, начинать путешествие.

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