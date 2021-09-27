Период ретроградного Меркурия продлится c 27 сентября по 19 октября.
Подробный гороскоп на период ретроградного Меркурия в сентябре 2021 года составила астролог Людмила Давиденко.
В это время на первый план выходит подписание документов, оформление договоров, получение и передача информации, учеба, реклама и продвижение, любого рода коммуникации. Стоит обратить внимание, что в этих сферах будет наблюдаться задержка, некий спад. Встречи могут отменяться, информация не всегда правдивая. Кроме того, приготовьтесь, что техника в этот период может ломаться, а в документах будут проскакивать ошибки. Некоторые дела придется переделывать. Поэтому стоит все проверять по два раза, а на встречи отправляйтесь заранее.
В этот период не стесняйтесь переспросить, правильно ли вы поняли собеседника. Непонимание, искажение информации это — проделки ретро-Меркурия.
Однако не такой страшный ретроградный Меркурий, как его все рисуют. Этот период также имеет много плюсов. В частности, мы можем завершать дела или обучение, наводить порядок в документах и рабочем столе. Кроме того, в это время можно избавиться от вредных привычек, если такие есть.
А вот любителям надавить на педаль газа за рулем стоит быть осторожней. Хотя это касается и пешеходов — смотрите в оба, когда пребываете возле дороги.
Когда приходит ретро-Меркурий, а вместе с ним некое замедление, это вызывает панику у людей. Однако просто стоит правильно использовать энергию этого периода.
Если вы переживаете относительно сделок, то просто включите внутреннюю скрупулезность и проверяйте всю информацию. Некоторые моменты будут требовать больше концентрации и ответственности.
Что не стоит делать во время ретроградного Меркурия:
- Не стоит покупать дорогие вещи: технику, автомобили. Со временем это приобретение может разочаровать или дефектом, или поломкой. Однако можно отправиться за б/у вещами.
- Лучше не менять работу в это время, поскольку, скорее всего, вы на ней долго не задержитесь.
- Откажитесь от регистрации брака.
- Лучше не начинать новые дела или обучение.
- Не стоит публиковать рекламу, буклеты и т.д.
- Не самым лучшим будет хирургическое вмешательство. Конечно, если у вас аппендицит разыграется, то не стоит ждать 19 октября, чтобы его вырезать.
Чем стоит заниматься во время ретроградного Меркурия:
- Уделите время самоанализу.
- Можно смело принимать решение относительно расставания, завершения сотрудничества.
- В это время можете найти потерянные вещи.
- Если вы пишете научную работу или книгу, то это отличный период для их завершения.
- Хорошее время для уборки и наведения порядка в документах, рабочем столе, компьютере.