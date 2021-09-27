Период ретроградного Меркурия продлится c 27 сентября по 19 октября.

Подробный гороскоп на период ретроградного Меркурия в сентябре 2021 года составила астролог Людмила Давиденко.

В это время на первый план выходит подписание документов, оформление договоров, получение и передача информации, учеба, реклама и продвижение, любого рода коммуникации. Стоит обратить внимание, что в этих сферах будет наблюдаться задержка, некий спад. Встречи могут отменяться, информация не всегда правдивая. Кроме того, приготовьтесь, что техника в этот период может ломаться, а в документах будут проскакивать ошибки. Некоторые дела придется переделывать. Поэтому стоит все проверять по два раза, а на встречи отправляйтесь заранее.

В этот период не стесняйтесь переспросить, правильно ли вы поняли собеседника. Непонимание, искажение информации это — проделки ретро-Меркурия.

Однако не такой страшный ретроградный Меркурий, как его все рисуют. Этот период также имеет много плюсов. В частности, мы можем завершать дела или обучение, наводить порядок в документах и рабочем столе. Кроме того, в это время можно избавиться от вредных привычек, если такие есть.

А вот любителям надавить на педаль газа за рулем стоит быть осторожней. Хотя это касается и пешеходов — смотрите в оба, когда пребываете возле дороги.

Когда приходит ретро-Меркурий, а вместе с ним некое замедление, это вызывает панику у людей. Однако просто стоит правильно использовать энергию этого периода.

Если вы переживаете относительно сделок, то просто включите внутреннюю скрупулезность и проверяйте всю информацию. Некоторые моменты будут требовать больше концентрации и ответственности.

Что не стоит делать во время ретроградного Меркурия:

Не стоит покупать дорогие вещи: технику, автомобили. Со временем это приобретение может разочаровать или дефектом, или поломкой. Однако можно отправиться за б/у вещами.

Лучше не менять работу в это время, поскольку, скорее всего, вы на ней долго не задержитесь.

Откажитесь от регистрации брака.

Лучше не начинать новые дела или обучение.

Не стоит публиковать рекламу, буклеты и т.д.

Не самым лучшим будет хирургическое вмешательство. Конечно, если у вас аппендицит разыграется, то не стоит ждать 19 октября, чтобы его вырезать.

Чем стоит заниматься во время ретроградного Меркурия: