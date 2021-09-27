Період ретроградного Меркурія триватиме c 27 вересня до 19 жовтня.

Докладний прогноз на період ретроградного Меркурія у вересні 2021 року склала астролог Людмила Давиденко.

У цей час на перший план виходить підписання документів, оформлення договорів, отримання та передача інформації, навчання, реклама і просування, будь-яка комунікація. Варто звернути увагу, що в цих сферах спостерігатиметься затримка, певний спад. Зустрічі можуть скасовуватися, інформація не завжди правдива. Крім того, приготуйтеся, що техніка в цей період може ламатися, а в документах проскакуватимуть помилки. Деякі справи доведеться переробляти. Тому варто все перевіряти двічі, а на зустрічі вирушайте заздалегідь.

У цей період не соромтеся перепитати, чи правильно ви зрозуміли співрозмовника. Непорозуміння, спотворення інформації – це витівки ретро-Меркурія.

Однак не такий страшний ретроградний Меркурій, як його всі малюють. Цей період також має багато плюсів. Зокрема, ми можемо завершувати справи або навчання, наводити лад у документах і на робочому столі. Крім того, в цей час можна позбутися шкідливих звичок, якщо такі є.

А от любителям надавити на педаль газу за кермом варто бути обережнішими. Хоча це стосується і пішоходів – будьте уважними, коли перебуваєте біля дороги.

Коли приходить ретро-Меркурій, а разом з ним і якесь уповільнення, це викликає паніку у людей. Однак просто варто правильно використовувати енергію цього періоду.

Якщо у вас є переживання щодо угод, то просто увімкніть внутрішню скрупульозність і перевіряйте всю інформацію. Деякі моменти потребуватимуть більше концентрації та відповідальності.

Чого не варто робити під час ретроградного Меркурія:

Не варто купувати дорогі речі: техніку, автомобілі. Згодом це придбання може розчарувати або дефектом, або поломкою. Однак можна вирушити за уживаними речами.

Краще не змінювати роботу в цей час, бо, найімовірніше, ви на ній довго не затримаєтеся.

Відмовтеся від реєстрації шлюбу.

Краще не починати нових справ або навчання.

Не варто публікувати рекламу, буклети та інше.

Не найкращим буде хірургічне втручання. Звісно, якщо у вас апендицит розіграється, то не варто чекати 19 жовтня, щоб його вирізати.

Чим варто зайнятися під час ретроградного Меркурія: