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Не такий страшний, як його малюють: чого чекати від ретроградного Меркурія

27 Вересня, 12:21 Євгенія Шапоренко
Не такий страшний, як його малюють: чого чекати від ретроградного Меркурія

Період ретроградного Меркурія триватиме c 27 вересня до 19 жовтня.

Докладний прогноз на період ретроградного Меркурія у вересні 2021 року склала астролог Людмила Давиденко.

У цей час на перший план виходить підписання документів, оформлення договорів, отримання та передача інформації, навчання, реклама і просування, будь-яка комунікація. Варто звернути увагу, що в цих сферах спостерігатиметься затримка, певний спад. Зустрічі можуть скасовуватися, інформація не завжди правдива. Крім того, приготуйтеся, що техніка в цей період може ламатися, а в документах проскакуватимуть помилки. Деякі справи доведеться переробляти. Тому варто все перевіряти двічі, а на зустрічі вирушайте заздалегідь.

У цей період не соромтеся перепитати, чи правильно ви зрозуміли співрозмовника. Непорозуміння, спотворення інформації  – це витівки ретро-Меркурія.

Однак не такий страшний ретроградний Меркурій, як його всі малюють. Цей період також має багато плюсів. Зокрема, ми можемо завершувати справи або навчання, наводити лад у документах і на робочому столі. Крім того, в цей час можна позбутися шкідливих звичок, якщо такі є.

А от любителям надавити на педаль газу за кермом варто бути обережнішими. Хоча це стосується і пішоходів – будьте уважними, коли перебуваєте біля дороги.

Коли приходить ретро-Меркурій, а разом з ним і якесь уповільнення, це викликає паніку у людей. Однак просто варто правильно використовувати енергію цього періоду.

Якщо у вас є переживання щодо угод, то просто увімкніть внутрішню скрупульозність і перевіряйте всю інформацію. Деякі моменти потребуватимуть більше концентрації та відповідальності.

Чого не варто робити під час ретроградного Меркурія:

  • Не варто купувати дорогі речі: техніку, автомобілі. Згодом це придбання може розчарувати або дефектом, або поломкою. Однак можна вирушити за уживаними речами.
  • Краще не змінювати роботу в цей час, бо, найімовірніше, ви на ній довго не затримаєтеся.
  • Відмовтеся від реєстрації шлюбу.
  • Краще не починати нових справ або навчання.
  • Не варто публікувати рекламу, буклети та інше.
  • Не найкращим буде хірургічне втручання. Звісно, якщо у вас апендицит розіграється, то не варто чекати 19 жовтня, щоб його вирізати.

Чим варто зайнятися під час ретроградного Меркурія:

  • Приділіть час самоаналізу.
  • Можна сміливо ухвалювати рішення щодо розставання, завершення співпраці.
  • У цей час можете знайти втрачені речі.
  • Якщо ви пишете наукову роботу або книгу, то це чудовий період для їх завершення.
  • Гарний час для прибирання і наведення ладу в документах, на робочому столі, комп’ютері.
  • Чудовий час для ремонту речей і техніки.
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