Період ретроградного Меркурія триватиме c 27 вересня до 19 жовтня.
Докладний прогноз на період ретроградного Меркурія у вересні 2021 року склала астролог Людмила Давиденко.
У цей час на перший план виходить підписання документів, оформлення договорів, отримання та передача інформації, навчання, реклама і просування, будь-яка комунікація. Варто звернути увагу, що в цих сферах спостерігатиметься затримка, певний спад. Зустрічі можуть скасовуватися, інформація не завжди правдива. Крім того, приготуйтеся, що техніка в цей період може ламатися, а в документах проскакуватимуть помилки. Деякі справи доведеться переробляти. Тому варто все перевіряти двічі, а на зустрічі вирушайте заздалегідь.
У цей період не соромтеся перепитати, чи правильно ви зрозуміли співрозмовника. Непорозуміння, спотворення інформації – це витівки ретро-Меркурія.
Однак не такий страшний ретроградний Меркурій, як його всі малюють. Цей період також має багато плюсів. Зокрема, ми можемо завершувати справи або навчання, наводити лад у документах і на робочому столі. Крім того, в цей час можна позбутися шкідливих звичок, якщо такі є.
А от любителям надавити на педаль газу за кермом варто бути обережнішими. Хоча це стосується і пішоходів – будьте уважними, коли перебуваєте біля дороги.
Коли приходить ретро-Меркурій, а разом з ним і якесь уповільнення, це викликає паніку у людей. Однак просто варто правильно використовувати енергію цього періоду.
Якщо у вас є переживання щодо угод, то просто увімкніть внутрішню скрупульозність і перевіряйте всю інформацію. Деякі моменти потребуватимуть більше концентрації та відповідальності.
Чого не варто робити під час ретроградного Меркурія:
- Не варто купувати дорогі речі: техніку, автомобілі. Згодом це придбання може розчарувати або дефектом, або поломкою. Однак можна вирушити за уживаними речами.
- Краще не змінювати роботу в цей час, бо, найімовірніше, ви на ній довго не затримаєтеся.
- Відмовтеся від реєстрації шлюбу.
- Краще не починати нових справ або навчання.
- Не варто публікувати рекламу, буклети та інше.
- Не найкращим буде хірургічне втручання. Звісно, якщо у вас апендицит розіграється, то не варто чекати 19 жовтня, щоб його вирізати.
Чим варто зайнятися під час ретроградного Меркурія:
- Приділіть час самоаналізу.
- Можна сміливо ухвалювати рішення щодо розставання, завершення співпраці.
- У цей час можете знайти втрачені речі.
- Якщо ви пишете наукову роботу або книгу, то це чудовий період для їх завершення.
- Гарний час для прибирання і наведення ладу в документах, на робочому столі, комп’ютері.
- Чудовий час для ремонту речей і техніки.