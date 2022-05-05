Война в Украине может закончится к октябрю 2022 года, однако территориальная целостность Украины будет восстановлена до мая 2024 года, уверен астролог Алексей Суханов.

По его мнению, самую сложную и опасную часть войны Украина уже прошла. Впереди еще будут военные обострения, но они не будут угрожать суверенитету страны.

Летом будет военное обострение, особенно начиная со второй половины июня и до десятых чисел августа. Это может быть связано с освобождением Украиной своих земель от российских войск.

Дни, когда высока вероятность обострения:

май — 1, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

— 1, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; июнь — 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25;

— 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; июль — 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22;

— 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22; август — 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21;

— 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21; сентябрь — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30.

— Мы склоняемся к тому, что осенью 2022 года война, скорее всего, закончится выходом украинской армии на рубежи, какими они были до 24 февраля 2022 года. До мая 2024 года будут возвращены Крым и Донбасс под юрисдикцию Украины. Часть этих оккупированных территорий может быть освобождена еще в 2023 году. Скорее всего, дипломатическим путем. Мы склоняемся к тому, что это станет возможным в том числе благодаря смене власти в РФ до мая 2024 года. В результате смены власти эти регионы, скорее всего, сами “попросятся” назад в состав Украины. Поэтому мы можем сказать, что полностью территориальная целостность будет восстановлена до мая 2024 года.

Алексей Суханов уверен, после войны Украину ждут годы роста, развития, подъема и быстрой интеграции в союзы западных стран.

После 2024 года Россия будет возвращаться в нормальное русло развития, будет болезненное “похмелье”, когда жители начнут узнавать реальные факты, а не ложь пропаганды, которую годами транслировало росТВ.