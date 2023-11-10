Гороскоп на 11 ноября 2023 года предлагает отдохнуть, отложив важные дела и заботы. Если вам не сидится спокойно и вы чувствуете силы для подвигов, то пусть это будут подвиги борьбы с беспорядком и пылью.

По прогнозу университета Никифоровых, хорошо освежить или расширить свои знания в классическом искусстве — живописи, скульптуре, архитектуре.

Сходите на выставку, если есть такая возможность, или почитайте, посмотрите о великих творцах прошлого, не выходя из дома.

Уровень конфликтности повышен, старайтесь выдерживать паузу, прежде чем реагировать на сказанное. Старайтесь мягко формулировать мысли, прежде чем их озвучить.

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Согласно гороскопу на 11.11.2023, в этот день:

благоприятно с 10:27 — возвращать долги, начинать лечение;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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