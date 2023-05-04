Июнь — первый месяц лета. Природа сейчас в самом расцвете сил, а помимо жарких дней на все живое будет влиять и лунная активность. Будут как благоприятные, так и неблагоприятные дни, к ним лучше подготовиться заранее.

Не секрет, что спутник Земли может изменить настроение и даже самочувствие за считанные дни. Неожиданный прилив сил, череда неудач или уверенность в себе — на все это может влиять Луна.

Факты ICTV составили детальный лунный календарь на июнь 2023 для планирования всего летнего месяца по дням.

Фазы Луны в июне 2023

1-3 июня – растущая Луна.

4 июня – полная Луна.

5-17 июня – убывающая Луна.

18 июня – новая Луна.

19-30 июня – растущая Луна.

Лунный астропрогноз на 1 июня

Июнь начнется с благоприятного дня — можно смело браться за новые начинания, а также заканчивать сложные дела.

Лунный астропрогноз на 2 июня

Нейтральный день, в который нужно сосредоточить свое внимание на трудовой деятельности. Также позитивно скажутся на общем самочувствии физические нагрузки.

Лунный астропрогноз на 3 июня

Нейтральный день, но не ведитесь на искушения. Очень велика вероятность осложнения отношений с близким окружением.

Лунный астропрогноз на 4 июня

Довольно гармоничный день. Не прибегайте к крайностям – и сутки пройдут очень удачно.

Лунный астропрогноз на 5 июня

Благоприятный день — можно смело браться за любые дела. На удивление, задачи будут выполнять легко и быстро.

Лунный астропрогноз на 6 июня

Многие ощутят прилив энергии с самого утра, но на решение дел и задач может уйти вся сила. Сконцентрируйтесь на важных делах.

Лунный астропрогноз на 7 июня

Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Уделите этот день саморазвитию, и у вас появится шанс взглянуть на мир с другой стороны.

Лунный астропрогноз на 8 июня

Благоприятный день, но от смены настроения никто не застрахован. Сделайте так, чтобы никому в этот день не навредить негативом, если он поселится в вашей голове.

Лунный астропрогноз на 9 июня

Еще один удачный день. Займитесь реорганизацией и просто сконцентрируйте свое внимание на построении бизнес-связей и отношений.

Лунный астропрогноз на 10 июня

Лучше потратить это время на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству. Если есть возможность отдохнуть, приложите для этого усилия.

Лунный астропрогноз на 11 июня

Довольно противоречивый период. Анализируйте слова коллег и не ведитесь на провокации.

Лунный астропрогноз на 12 июня

Важные переговоры или заключение договоров могут быть сорваны буквально из-за ерунды. Неблагоприятный день для сделок — лучше их перенести.

Лунный астропрогноз на 13 июня

Лучше отложить дела, требующие точности и продуманности. Если не просчитать мелочь, то проблем может заметно прибавиться.

Лунный астропрогноз на 14 июня

Хороший день для важных дел — это касается как банковских операций, так и сделок с недвижимостью. Если сделать все правильно, то прибыль сама увеличится.

Лунный астропрогноз на 15 июня

Очень благоприятный день. Можно делать все, что только вздумается — от занятий спортом до уборки. Новые дела будут успешными, как и доведение до конца старых задач.

Лунный астропрогноз на 16 июня

Еще один благоприятный день. Можно заняться любыми финансовыми операциями или сделками с ценными бумагами.

Лунный астропрогноз на 17 июня

Нейтральный день, во время которого нужно сконцентрироваться на работе. Впрочем, не пытайтесь выполнять сразу несколько задач — проявите усидчивость.

Лунный астропрогноз на 18 июня

Малоэффективный день как для личностного роста, так и для работы в коллективе. Просто проживите этот день и зарядитесь энергией во время отдыха.

Лунный астропрогноз на 19 июня

Благоприятный день для всех начинаний. Также рекомендуется заняться духовной частью своей жизни.

Лунный астропрогноз на 20 июня

Нейтральный день, но с возможными приступами агрессии. Не спешите выяснять отношения с близкими или коллегами по работе.

Лунный астропрогноз на 21 июня

Многих людей тянет к общению и развлечениям. Но не ведитесь на азарт и прочие искушения, иначе последствия могут разочаровать.

Лунный астропрогноз на 22 июня

Астрологи не рекомендуют заниматься важными финансовыми делами. Если есть возможность, сделайте день выходным для себя.

Лунный астропрогноз на 23 июня

Один из самых благоприятных дней. Если интуиция будет указывать на одно из решений — смело следуйте этому ощущению.

Лунный астропрогноз на 24 июня

Успешны любые банковские операции и операции с недвижимостью. Можно уверенно решать крупные дела с деньгами.

Лунный астропрогноз на 25 июня

Благоприятный день для всех начинаний. В этот период рекомендовано строить планы и приступать к новым проектам — успех гарантирован.

Лунный астропрогноз на 26 июня

Наиболее благоприятное время для разного рода начинаний. Продолжайте с уверенностью развивать свои идеи.

Лунный астропрогноз на 27 июня

Критический день. Нужно быть готовым к борьбе с лестью и обманом. Фильтруйте слова, которые будете слышать от коллег по работе.

Лунный астропрогноз на 28 июня

Благоприятный период для творчества, любви и духовных поисков время. Неприятных ситуаций не ожидается.

Лунный астропрогноз на 29 июня

Последний благоприятный день месяца. Уделите внимание физическим нагрузкам, а на работе не пытайтесь угодить всем.

Лунный астропрогноз на 30 июня

Последний день месяца будет нейтральным. Проведите его в ожидании нового, ведь силы за последние 30 дней уже на исходе.