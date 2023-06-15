Гороскоп на 16 июня 2023 года советует уделить время обычным делам. Хорошо продолжать начатое ранее, не стоит браться за важное новое.

Подумайте, что мешает вам полностью раскрыться, ограничивает ваше внешнее проявление, какие у вас есть претензии к своей внешности, телу. В этот день прекрасно проработать это недовольство собой, например через медитативные практики.

По прогнозу университета Никифоровых, может быть много внутреннего, ментального напряжения. Не пытайтесь продумать все, не пытайтесь все проанализировать, выполнить всю работу, особенно интеллектуального плана, за один раз.

Согласно гороскопу на 16.06.2023, в этот день:

можно — отдавать долги, начинать лечение;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие, брать деньги в долг.

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