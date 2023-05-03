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Не время для нового: гороскоп на 4 мая 2023 года

3 мая 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 4 мая 2023 года советует посвятить день текущим и повседневным делам.

По прогнозу университета Никифоровых, не стоит начинать новое. Можно и даже нужно продолжать начатое ранее, потому что энергии будет много, важно использовать ее правильно.

5 мая состоится второе затмение в этом коридоре затмений. Оно начнется в 18:25, пик приходится на 20:33, подходит к концу в 22:42. Старайтесь воздержаться от еды в это время, а также не выходите на улицу хотя бы в течение пика затмения.

Согласно гороскопу на 04.05.2023, в этот день:

  • благоприятно — благотворительность;
  • неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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