Гороскоп на 4 мая 2023 года советует посвятить день текущим и повседневным делам.

По прогнозу университета Никифоровых, не стоит начинать новое. Можно и даже нужно продолжать начатое ранее, потому что энергии будет много, важно использовать ее правильно.

5 мая состоится второе затмение в этом коридоре затмений. Оно начнется в 18:25, пик приходится на 20:33, подходит к концу в 22:42. Старайтесь воздержаться от еды в это время, а также не выходите на улицу хотя бы в течение пика затмения.

Согласно гороскопу на 04.05.2023, в этот день:

благоприятно — благотворительность;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

Гороскоп для всех знаков зодиака на май 2023 года

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год