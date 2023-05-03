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Не час для нового: гороскоп на 4 травня 2023 року

3 Травня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 4 травня 2023 року радить присвятити день поточним і повсякденним справам.

За прогнозом університету Нікіфорових, не варто розпочинати нове. Можна та навіть потрібно продовжувати розпочате раніше, тому що енергії буде багато, важливо використати її правильно.

5 травня відбудеться друге затемнення у цьому коридорі затемнень. Воно розпочнеться о 18:25, пік припадає на 20:33, добігає кінця о 22:42. Намагайтеся утриматися від їжі в цей час, а також не виходьте на вулицю хоча б протягом піку затемнення.

Згідно з гороскопом на 04.05.2023, цього дня:

  • сприятливо – благодійність;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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