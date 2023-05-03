Гороскоп на 4 травня 2023 року радить присвятити день поточним і повсякденним справам.

За прогнозом університету Нікіфорових, не варто розпочинати нове. Можна та навіть потрібно продовжувати розпочате раніше, тому що енергії буде багато, важливо використати її правильно.

5 травня відбудеться друге затемнення у цьому коридорі затемнень. Воно розпочнеться о 18:25, пік припадає на 20:33, добігає кінця о 22:42. Намагайтеся утриматися від їжі в цей час, а також не виходьте на вулицю хоча б протягом піку затемнення.

Згідно з гороскопом на 04.05.2023, цього дня:

сприятливо – благодійність;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на травень 2023 року

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік