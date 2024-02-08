Лунный календарь на февраль 2024 содержит в себе как благоприятные дни, так и нейтральные и неблагоприятные. Зная, когда какой именно, можно грамотно распланировать свои дела, поскольку Луна имеет большое влияние на все живые организмы планеты Земля. Многое зависит и от фаз небесного светила.
Фазы Луны в феврале 2024 года
- 1-9 февраля — убывающая Луна.
- 10 февраля — новая Луна.
- 11-23 февраля — растущая Луна.
- 24 февраля — полная Луна.
- 25-29 февраля — убывающая Луна.
Лунный календарь на февраль 2024: благоприятные дни
В последний месяц зимы, согласно лунному календарю на февраль 2024-го, нас ждет немало благоприятных дней — 1, 2, 7, 8, 10, 15, 26, 29 числа.
1 февраля
День творческой и физической активности. Отлично пройдут поездки, путешествия, а также работа в коллективе. Также неплохой период, чтобы попробовать то, что давно планировали, но откладывали на потом.
2 февраля
Отличное время для общения и построения планов. Хороший период, чтобы попробовать избавиться от вредных привычек.
7 февраля
Займитесь разрешением старых дел и лучше не начинайте что-то новое, поскольку работа не пойдет. Отложите деловые встречи и посвятите время себе.
8 февраля
Благоприятный день для рутинных дел – это могут быть разнообразные покупки или ремонт. Лучше всего прислушаться к советам партнеров, а также отложить на потом бизнес-вопросы.
10 февраля
Отличный день, чтобы начать заниматься спортом или попробовать лечебное голодание, сделать разгрузочный день. Неплохой период, чтобы начать что-то новое.
15 февраля
Плодотворное время для деловой активности. Идеи, которые у вас возникли, получат поддержку, так что стройте планы и приступайте к чему-то новому.
26 февраля
Прекрасный день для заключения брака и других межличностных отношений. Можно попробовать отказаться от старых привычек, увлечься чем-то интересным.
Благоприятные дни для разных дел по лунному календарю на февраль 2024
- Благоприятные дни для путешествий: 1, 4, 5, 11, 12, 16, 19, 20.
- Благоприятные дни для новых начинаний: 2, 10, 15, 23, 29.
- Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 2, 4, 5, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 24.
- Благоприятные дни для творчества и спорта: 9, 10, 11, 12, 18, 25.
- Благоприятные дни для межличностных отношений (деловых и романтичных): 8, 14, 18, 23, 26.
- Благоприятные дни для похода к врачу: 4, 26.
Неблагоприятные дни в феврале 2024 года
- Неблагоприятные дни для межличностных отношений (деловых и романтичных): 6, 13, 14, 21, 28.
- Неблагоприятные дни, когда могут возникнуть конфликты: 3, 4, 11, 13, 17, 21, 24, 29.
- Неблагоприятные дни для новых начинаний: 3, 17, 27, 28.
- Неблагоприятные дни для путешествий: 17, 24.
- Неблагоприятные дни для финансовых или юридических дел: 7, 8, 10, 13, 14, 22.