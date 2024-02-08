Лунный календарь на февраль 2024 содержит в себе как благоприятные дни, так и нейтральные и неблагоприятные. Зная, когда какой именно, можно грамотно распланировать свои дела, поскольку Луна имеет большое влияние на все живые организмы планеты Земля. Многое зависит и от фаз небесного светила.

Фазы Луны в феврале 2024 года

1-9 февраля — убывающая Луна.

10 февраля — новая Луна.

11-23 февраля — растущая Луна.

24 февраля — полная Луна.

25-29 февраля — убывающая Луна.

Лунный календарь на февраль 2024: благоприятные дни

В последний месяц зимы, согласно лунному календарю на февраль 2024-го, нас ждет немало благоприятных дней — 1, 2, 7, 8, 10, 15, 26, 29 числа.

1 февраля

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День творческой и физической активности. Отлично пройдут поездки, путешествия, а также работа в коллективе. Также неплохой период, чтобы попробовать то, что давно планировали, но откладывали на потом.

2 февраля

Отличное время для общения и построения планов. Хороший период, чтобы попробовать избавиться от вредных привычек.

7 февраля

Займитесь разрешением старых дел и лучше не начинайте что-то новое, поскольку работа не пойдет. Отложите деловые встречи и посвятите время себе.

8 февраля

Благоприятный день для рутинных дел – это могут быть разнообразные покупки или ремонт. Лучше всего прислушаться к советам партнеров, а также отложить на потом бизнес-вопросы.

10 февраля

Отличный день, чтобы начать заниматься спортом или попробовать лечебное голодание, сделать разгрузочный день. Неплохой период, чтобы начать что-то новое.

15 февраля

Плодотворное время для деловой активности. Идеи, которые у вас возникли, получат поддержку, так что стройте планы и приступайте к чему-то новому.

26 февраля

Прекрасный день для заключения брака и других межличностных отношений. Можно попробовать отказаться от старых привычек, увлечься чем-то интересным.

Благоприятные дни для разных дел по лунному календарю на февраль 2024

Благоприятные дни для путешествий: 1, 4, 5, 11, 12, 16, 19, 20.

Благоприятные дни для новых начинаний: 2, 10, 15, 23, 29.

Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 2, 4, 5, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 24.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 9, 10, 11, 12, 18, 25.

Благоприятные дни для межличностных отношений (деловых и романтичных): 8, 14, 18, 23, 26.

Благоприятные дни для похода к врачу: 4, 26.

Неблагоприятные дни в феврале 2024 года