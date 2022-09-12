У жовтні 2022 року магнітних бур практично не буде. Виняток – кілька чисел, коли метеозалежним людям варто поберегти себе, проте сонячні спалахи будуть слабкою інтенсивністю.

У другий місяць осені безпечний проміжок буде практично весь час, крім 1, 29 та 30 жовтня.

Дати магнітних бур у жовтні 2022

З 2 по 28 число магнітних бур не очікується.

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1 жовтня сонячний спалах буде слабкої інтенсивністю. Можливо, що він позначиться на фізичному самопочутті.

Друга магнітна буря очікується 29 жовтня. Вона буде слабкою. Рекомендується стежити за своїм емоційним станом.

Останній сонячний спалах у жовтні 2022 очікується 30 числа. Буря також буде слабкою інтенсивністю.

Як бачимо, другий місяць осені пройде спокійно.

Як захиститися від негативного впливу магнітних бур у жовтні 2022