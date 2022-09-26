Таролог Людмила Хомутовская прокомментировала перенос обращения президента РФ Владимира Путина с 20 на 21 сентября.

Говорит, причина однозначная — связанная со здоровьем.

— Он себя не очень хорошо чувствовал. Есть и вторая история, там еще был торг — объявлять или не объявлять мобилизацию. Он еще слушал какие-то стороны, пока не принял окончательное решение. Какое состояние его сегодня? Человек перед смертью, ждем, — отметила Хомутовская.

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Напомним, во время записи обращения о мобилизации в РФ президенту Владимиру Путину стало плохо. Он начал сильно кашлять и у него болело в груди из-за чего пришлось вызвать врачей.

Обращение, которое должно было состоятся поздно вечером 20 сентября, было отложено до утра 21 числа.