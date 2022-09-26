Таролог Людмила Хомутовська прокоментувала перенесення звернення президента РФ Володимира Путіна з 20 на 21 вересня.

Каже, причина однозначна – пов’язана зі здоров’ям.

– Він себе не дуже добре почував. Є і друга історія, там ще був торг – оголошувати чи не оголошувати мобілізацію. Він ще слухав якісь сторони, поки не ухвалив остаточне рішення. Який стан його сьогодні? Людина перед смертю, чекаємо, – відмітила Хомутовська.

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Нагадаємо, під час запису звернення про мобілізацію в РФ президенту Володимиру Путіну стало погано. Він почав сильно кашляти і у нього боліло в грудях через що довелося викликати лікарів.

Звернення, яке мало відбутися пізно ввечері 20 вересня, було відкладено до ранку 21 числа.