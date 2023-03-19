Эксклюзивный гороскоп на новолуние 22 марта 2023 года для всех знаков зодиака составил участник Битвы Экстрасенсов 21 сезона в Украине, экстрасенс, колдун и таролог Виктор Литовский.

— Новолуние очень хорошо влияет на человека и его энергетическое состояние. Ни для кого не секрет, что в этот период хорошо планировать и начинать новые дела, избавляться от старых вещей и вредных привычек, забывать о старых обидах. Именно на новолуние лучше оставить в прошлом все плохое и начать жизнь с чистого листа, — говорит Литовский.

Овен

Овны известны своим энтузиазмом, смелостью и лидерскими качествами. Во время новолуния Овны могут почувствовать прилив сил и желание браться за новые вызовы, но не забывайте о тех, кто находится рядом с вами и стремится помочь. Помощь близких или совет от них поможет вам добиться желаемого быстрее.

Телец

Тельцы часто ориентированы на финансовую безопасность и стабильность. Гороскоп на новолуние советует вам обратить внимание на свои финансы и искать пути увеличения дохода. Также звезды рекомендуют избегать крупных сделок и капиталовложений, в которых вы не уверены на 100%.

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Близнецы

В период новолуния 22 марта Близнецы будут заинтересованы в познании чего-то нового и непознанного, а также будут испытывать желание в общении и знакомстве с новыми людьми. Будьте уверены, что новые знакомства могут принести вам не только приятные впечатления от общения, но и положительные изменения в материальной сфере.

Рак

Раки известны своей эмоциональной глубиной, чувствительностью и заботливостью. Они часто сосредоточены на построении близких отношений и создании ощущения эмоциональной безопасности. В период новолуния представителям знака может потребоваться сосредоточиться на самообслуживании и эмоциональном исцелении.

Лев

Львы 22 марта могут чувствовать мотивацию заниматься своими увлечениями, демонстрировать свои таланты и умения. Если вы проявите заинтересованность в самовыражении, то обязательно достигнете желаемого результата и будете гордиться и радоваться этим достижением.

Дева

Девы в период новолуния сосредоточат внимание на своих аналитических способностях, а также на организации и оптимизации своей среды, а также будут готовы для быстрого решения рабочих вопросов. Однако постарайтесь не пренебрегать своим здоровьем и отдыхом, чтобы избежать переутомления.

Весы

Период новолуния принесет Весам немного стабильности и уверенности в будущем. Вы можете рассчитывать на финансовые успехи и улучшение отношений с близкими и родными людьми. Однако не забывайте, что на пути успеха могут быть некоторые препятствия. Будьте готовы к ним и не паникуйте, если что-то не идет по плану.

Скорпион

Новолуние будет для Скорпионов месяцем перемен и новых начинаний. Вы можете рассчитывать на успех в деловых вопросах и возможность расширить свои социальные связи. Будьте готовы к тому, что некоторые люди могут попытаться использовать вас в своих интересах, внимательно следите за этим и не забывайте защищать свои интересы.

Стрелец

Стрельцам гороскоп на новолуние 22 марта обещает период, когда можно будет рассчитывать на улучшение отношений с близкими людьми. Будьте открыты и чувствительны к их потребностям. В работе вы можете столкнуться с некоторыми трудностями, но не отчаивайтесь, сосредоточьтесь на решении проблем и не забывайте о важности коммуникации.

Козерог

Козероги в новолуние могут рассчитывать на успех в карьере и бизнесе. Вы будете чувствовать себя увереннее и целеустремленнее, что в будущем поможет вам достичь своих целей. Однако не забывайте о личной жизни и своих близких, родных, друзей. Постарайтесь найти баланс между работой и личной жизнью.

Водолей

В период новолуния Водолеи могут рассчитывать на развитие своих творческих и интуитивных способностей. Будьте готовы к новым идеям и возможностям, которые могут прийти к вам в этом месяце. Однако не забывайте о таких практических вопросах, как работа и финансы, а также обратите внимание на свои эмоции и внутренние потребности.

Рыбы

Рыбам в период новолуния 22 марта гороскоп советует быть осторожными и не рисковать тем, что может привести к серьезным последствиям. Сосредоточьтесь на том, что важно для вас, и на том, как вы можете достичь своей цели без ущерба для других людей. Ваша энергия и решимость могут помочь вам добиться успеха, если вы используете их в правильном направлении.