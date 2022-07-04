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Астрологія

Июль ускорит динамику в войне, Украину ждет перелом: астрологи увидели, когда утихнут обстрелы

4 июля 2022, 19:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Прогноз війни в Україні від астрологів на липень 2022

Июль будет отличаться от предыдущих месяцев войны. В это время может сформироваться некий перелом в пользу Украины, уверены астрологи Алексей и Анна Сухановы.

Существует вероятность освобождения крупных городов. Однако при этом в июле могут усилиться обстрелы на территории Украины, где сейчас нет боевых действий, а также может увеличиться количество пожаров.

— В июле возможны новые военные действия на планете, за пределами Украины. Также существует маленькая вероятность применения на планете ядерного, химического, биологического оружия или может произойти катастрофа техногенного характера. Эта тенденция сохранится и в первой половине августа, — уверены Сухановы.

По мнению астрологов, в июле военные действия ускорятся. Возможно, произойдут важные события, которые пока не учитываются военными аналитиками.

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— 5 июля Украина входит в новый астрологический период. Он будет более активным в военных действиях и ускорит динамику в войне. Это будет в пользу Украины. В стране станет спокойнее. Значительное уменьшение военных действий возможно только с осени 2022 года. Сейчас обстрелов может стать больше, поэтому важно находиться в безопасных местах и не подвергать себя опасности.

Говорить о готовности Беларуси вступить в войну против Украины астрологи пока не решаются.

— Сейчас сложно сказать, вступит ли Беларусь открыто в войну. Однако если это произойдет, то никак не повлияет на конечный исход и динамику военных действий. Наоборот — может сыграть против Лукашенко и Путина.

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Війна в Україні Владимир Путин
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