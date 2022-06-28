Таролог Людмила Хомутовская рассказала, нападет ли РФ на Литву и пойдет ли на военный конфликт с другими странами.
Говорит, план двигаться в сторону Литвы и создавать там конфликт — у России однозначно есть. Будут делаться и диверсии.
— Это все для того, чтобы Литва сама сделала первые шаги, чтобы остановить РФ. Тогда будет история — они сами на нас напали… Тут больше о провокации, а не о том, что они пойдут туда с войной, хотя план есть. С другой стороны — Литва сильно защищена, двигаться туда для России не очень хорошо и будет моментально остановлено, но РФ не остановится, будет провоцировать до последнего, — сказала таролог.
Говорит, власть РФ попробует затянуть в войну еще одну страну, скорее всего — Польшу.
Ранее астрологи рассказали о состоянии здоровья президента РФ Владимира Путина. По их словам, у политика тяжелая болезнь — больницы и аптеки не помогут. Более того, болезнь прогрессирует и есть резкое ухудшение.
Фото: Людмила Хомутовская