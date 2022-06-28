Таролог Людмила Хомутовская рассказала, нападет ли РФ на Литву и пойдет ли на военный конфликт с другими странами.

Говорит, план двигаться в сторону Литвы и создавать там конфликт — у России однозначно есть. Будут делаться и диверсии.

— Это все для того, чтобы Литва сама сделала первые шаги, чтобы остановить РФ. Тогда будет история — они сами на нас напали… Тут больше о провокации, а не о том, что они пойдут туда с войной, хотя план есть. С другой стороны — Литва сильно защищена, двигаться туда для России не очень хорошо и будет моментально остановлено, но РФ не остановится, будет провоцировать до последнего, — сказала таролог.

Говорит, власть РФ попробует затянуть в войну еще одну страну, скорее всего — Польшу.

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Фото: Людмила Хомутовская