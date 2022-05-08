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Астрологія

Лучше подготовиться: когда растущая Луна в июне 2022

8 мая 2022, 11:00
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
зростаючий місяць

Растущая Луна в июне приходится на первую половину месяца — с 1 по 13 число. 

Астрологи уверяют, что первая фаза Луны в первом месяца лета будет с 1 по 6 июня. Уже 7 числа наступит первая четверть, а вторая пройдет с 8 по 13 июня. 

Не секрет, что спутник нашей планеты влияет на все живое на Земле — это касается как животных, так и людей. К примеру, когда Луна в растущей фазе, это усиливает эмоциональное восприятие людей. Лучше заранее распланировать дни так, чтобы ощущения были только позитивными — их накопление позволит оставаться в тонусе долгое время, избегая негатива. 

Растущая Луна также позитивно влияет на все начинания — планы и принятие решений будут очень легко даваться в начале июня. Однако лучше избегать операций с финансами — не брать в долг, а также не отдавать личные средства под возврат. Большая вероятность больше не увидеть их.

Благоприятные дни во время растущей Луны в июне 2022 — 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13 числа.

Неблагоприятные дни во время растущей Луны в марте 2022 — 1, 3 числа.

Лунный календарь на июнь 2022 поможет более тщательно подготовиться ко благоприятным и неблагоприятным дням, что наверняка улучшит самочувствие, а также позитивно повлияет на карьеру или финансовое положение.

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Теги
Астрологія, Луна
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