Растущая Луна в июне приходится на первую половину месяца — с 1 по 13 число.

Астрологи уверяют, что первая фаза Луны в первом месяца лета будет с 1 по 6 июня. Уже 7 числа наступит первая четверть, а вторая пройдет с 8 по 13 июня.

Не секрет, что спутник нашей планеты влияет на все живое на Земле — это касается как животных, так и людей. К примеру, когда Луна в растущей фазе, это усиливает эмоциональное восприятие людей. Лучше заранее распланировать дни так, чтобы ощущения были только позитивными — их накопление позволит оставаться в тонусе долгое время, избегая негатива.

Растущая Луна также позитивно влияет на все начинания — планы и принятие решений будут очень легко даваться в начале июня. Однако лучше избегать операций с финансами — не брать в долг, а также не отдавать личные средства под возврат. Большая вероятность больше не увидеть их.

Благоприятные дни во время растущей Луны в июне 2022 — 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13 числа.

Неблагоприятные дни во время растущей Луны в марте 2022 — 1, 3 числа.

Лунный календарь на июнь 2022 поможет более тщательно подготовиться ко благоприятным и неблагоприятным дням, что наверняка улучшит самочувствие, а также позитивно повлияет на карьеру или финансовое положение.