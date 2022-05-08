Зростаючий Місяць у червні припадає на першу половину місяця – з 1 по 13 число.

Астрологи запевняють, що перша фаза Місяця у першому місяці літа буде з 1 по 6 червня. Вже 7 числа настане перша чверть, а друга відбудеться з 8 по 13 червня.

Не секрет, що супутник нашої планети впливає на живе на Землі – це стосується як тварин, так і людей. Наприклад, коли Місяць у зростаючій фазі, це посилює емоційне сприйняття людей. Краще заздалегідь розпланувати дні так, щоб відчуття були лише позитивними — їхнє накопичення дозволить залишатися в тонусі довгий час, уникаючи негативу.

Зростаючий місяць також позитивно впливає на всі починання — плани та прийняття рішень будуть дуже легко даватися на початку червня. Проте краще уникати операцій із фінансами – не брати в борг, а також не віддавати особисті кошти під повернення. Велика можливість більше не побачити їх.

Сприятливі дні під час зростаючого Місяця у червні 2022 — 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13 числа.

Несприятливі дні під час зростаючого Місяця у березні 2022 — 1, 3 числа.

Місячний календар на червень 2022 допоможе ретельніше підготуватися до сприятливих і несприятливих днів, що напевно покращить самопочуття, а також позитивно вплине на кар’єру чи фінансове становище.