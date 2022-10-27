Сегодня популярности набирают разнообразные астрологические науки и методы изучения своей души. Одним из таких является Матрица судьбы.

Люди, специализирующиеся на матрице, отмечают, что с ее помощью можно высчитать кармическое предназначение каждого человека.

Что такое матрица судьбы, на что она влияет и как ее самостоятельно вычислить — узнавали Факты ICTV.

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Матрица судьбы: что это

Матрицу судьбы считают одним из самых эффективных методов самопознания. Все наши интересы появляются не просто так, каждое новое увлечение появляется в результате энергополя, в которое попадает человек.

Некоторые эксперты отмечают, что матрица судьбы — это вибрационная система души. Все даты, цифры и позиции, представленные там, помогают изучить душу человека.

Матрица судьбы позволяет понять:

кто человек на самом деле;

какие качества заложены в душе;

с какой задачей человек пришел на Землю;

какие будут проблемы.

Эксперты, разбирающие матрицу судьбы, могут также увидеть какой материальной, духовной и детско-родительской кармой обладает человек.

Существует мнение, что по матрице судьбы можно узнать все о человеке и его предназначении.

Однако первостепенно, матрица — это нумерологический и двольно древний метод гадания. Но приобретать популярность он начал только несколько лет назад. Эксперты отмечают, что это удивительная методика, которая способна раскрыть все планы бытия человека.

Самое главное, матрица судьбы дает ключи к исцелению судьбы человека — раскрывает ее таланты, энергетический и материальный потенциал, помогает определить и выполнить свое кармическое предназначение и стать гармоничной личностью.

Сегодня каждый сам решает — верить в матрицу или отрицать ее, однако многие люди являются сторонниками такого способа познания.

На какие вопросы может ответить матрица судьбы

Интересно, что матрица судьбы не теряет свои актуальности и не меняется на протяжении всей жизни. Разобрав ее, человек может узнать:

с какими назначениями ее душа пришла в этот мир;

каковы основные энергии и как их лучше проявлять;

почему не получается достичь желаемого;

какая профессия подходит лучше всего для самореализации.

Поговаривают, что по матрице судьбы можно также узнать, как строить любовные отношения, вести себя в социуме, в каком возрасте человек достигнет главной цели, когда женится и даже когда умрет.

Как рассчитать матрицу судьбы

Методика базируется на 22 энергиях Старших Арканов Таро. Метод является чем-то средним между нумерологией и астрологией.

Согласно методу матрицы судьбы, во Вселенной есть 22 энергии, которые закладываются человеку в день его рождения. Именно с этих цифр и начинается Матрица.

При расчете матрицы судьбы следует придерживаться нескольких правил:

В матрице только 22 энергии, поэтому это число остается без изменений. Все числа после 22 (23 и далее) складываются. Например, у вас получилось 44, складываете его 4+4 = 8. Расчеты начинаются с даты рождения. Например, 31.05. 75. Вы можете нарисовать два квадрата — прямой и диагональный и выводите числа.

Первое число — день рождения (3 + 1=4)

Второе число — месяц рождения (5)

Третье число — год рождения (1+9+7+5 = 22)

Четвертое число составляет сумму трех предыдущих — 4 + 5 + 22 = 31 (число больше, чем 22, поэтому складываем его, получается 3 + 1 = 4.)

Так получился диагональный личный квадрат из четырех основных чисел.

Подробнее о расчете матрицы судьбы читайте здесь.

Матрица судьбы онлайн

Если не можете самостоятельно высчитывать свою матрицу судьбы, это можно сделать онлайн. Стоит только указать свое имя, дату и место рождения.

Ресурсы, которые помогут составить вашу матрицу судьбы: