Конфликта с соседней страной на западе у нас нет. Мольфар Макс Гордеев в эфире Ранку у Великому Місті раскрыл, прекратит ли Польша поддержку Украины.

Карты показали, что конфликт раздули для подыгрывания прокремлевской пропаганде.

— Я говорил много раз, что Путин заинтересован в том, чтобы рассорить Украину со странами, которые нас поддерживают. Он начинает раздувать эти истории, — отмечает Гордеев.

Мольфар добавил, что союз Польши и Украины будет и дальше.

— Вижу карту Двойка кубков. Вы же понимаете, что они символизируют союз. Как было, так и останется. Если вы будете видеть в соцсетях вопросы о конфлике с Польшей — вспомните, кто первым нас поддержал в войне с Россией, — отметил Макс.

Ранее мольфар рассказал, готовится ли Россия к длительной войне. Карты показали, что вопрос не сколько о войне, столько о конфликте, который будет идти между двумя странами еще очень долго. А вот что касается войны, то можно четко увидеть определенные этапы.