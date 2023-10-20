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Планируется переворот, Путин этого боится: мольфар сказал, что будет с Чечней после Кадырова

20 октября 2023, 16:42
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
що буде з Чечнею після Кадирова

Мольфар и таролог Макс Гордеев уверен, Рамзан Кадыров сымитировал свою смерть. В эфире Ранок у Великому Місті он рассказал, для чего это было сделано и что будет с Чечней после Кадырова.

Говорит, его смерть была имитацией. Таким образом он хотел понять, кто его враг.

— Очень много сразу появилось людей, которые начали заявлять, что мы там все вернем, Чечню вернем и тому подобное. Все было сделано для того, чтобы он увидел — кто есть кто. Он нейтрализует этих людей, — отмечает мольфар.

Добавляет, Путин очень боится того, что Кадырова не станет, а потому на его место уже готовят человека, который в случае чего сможет быстро перехватить власть.

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— Сейчас очень активно планируется переворот в Чечне и он возможен после реальной смерти Кадырова, но приведет ли он к изменениям? Маловероятно. Путин имеет влияние и финансы для того, чтобы поддерживать и в дальнейшем отношения с Чечней. Велика вероятность того, что Чечня и в дальнейшем будет зависеть от РФ, — отметил Гордеев.

Ранее мольфар также увидел состояние здоровья Кадырова. По его словам, главе Чечни сейчас действительно ничего не угрожает.

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Источник
Ранок у великому місті
Теги
Рамзан Кадиров
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