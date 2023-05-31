В ближайшие десять лет Россия не только распадется на многие части, но и впадет в своеобразную депрессию.

Об этом мольфар Макс Гордеев рассказал в эфире Ранку у Великому Місті.

— Россияне очень хотели вернуться в Советский Союз, поэтому я вам гарантирую, что они туда вернутся. Все люди уже понемногу чувствуют именно это. Люди сейчас как нищие: бегают и пытаются взять хоть что-то из того всего, — отметил Гордеев.

Мольфар сравнил россиян с крысами. Говорит, когда грызунов не кормить и посадить в клетку, они начинают поедать друг друга.

— Это означает, что совсем скоро россияне начнут жрать и обвинять друг друга. Таким образом произойдет распад России на многие части. Они будут пытаться проситься в другие страны. Мы ждем этого времени, — добавил Гордеев.