Апрель – активный период для всего живого вокруг нас. Растения и животные активно просыпаются после холодной зимы. Что касается человека, то на него влияют не только солнечные лучи, но лунная активность.

Наши предки верили, что активность спутника Земли оказывает сильное воздействие на всех нас. Есть как благоприятные, так и неблагоприятные дни, от которых жизнь может повернуться в лучшую или худшую сторону.

Факты ICTV составили детальный лунный календарь на апрель 2023, чтобы вы могли с ним ознакомиться и грамотно распланировать свои дела.

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Фазы Луны в апреле 2023

1-5 апреля – растущая Луна.

6 апреля – полная Луна.

7-19 апреля — убывающая Луна.

20 апреля – новая Луна.

21-30 апреля – растущая Луна.

Лунный астропрогноз на 1 апреля

Нейтральный день во всех его смыслах. Ничего необычного не произойдет – сконцентрируйтесь на своих планах.

Лунный астропрогноз на 2 апреля

Еще один нейтральный день. Многих людей тянет к общению и развлечениям – азартные игры ни к чему хорошему не приведут. Откажитесь от соблазна.

Лунный астропрогноз на 3 апреля

Благоприятный день. Можно заключать договоры на финансовой основе – бизнес пойдет вверх.

Лунный астропрогноз на 4 апреля

Очень благоприятный день – удача будет помогать во всех делах и начинаниях. Можно смело начинать новые дела, а также заканчивать важные проекты.

Лунный астропрогноз на 5 апреля

Нейтральный день, который отлично подойдет для выведения деловых отношений на новый уровень. Даже физические нагрузки будут полезными для организма.

Лунный астропрогноз на 6 апреля

Неплохой день, но не для тех, кто страдает от хронических заболеваний. Проблемы со здоровьем могут напомнить о себе в самый тяжелый период.

Лунный астропрогноз на 7 апреля

Хороший день для продуктивной работы. Все дела и задачи будут даваться очень легко, вот и используйте этот день максимально эффективно.

Лунный астропрогноз на 8 апреля

Нейтральный день, но без негатива не обошлось. Стоит быть очень внимательным – проблемы могут появиться неожиданно, и к этому нужно быть готовым.

Лунный астропрогноз на 9 апреля

Настало время принятия самых ответственных решений. Сделайте то, на что долгое время собирали все внутренние силы.

Лунный астропрогноз на 10 апреля

Удачный день для всех дел – абстрактное мышление возьмет вверх над логикой в вашей голове. Однако это приведет к позитивным последствиям.

Лунный астропрогноз на 11 апреля

Один из самых благоприятных дней в месяце. Полезна коллективная работа, всевозможные поездки или путешествия.

Лунный астропрогноз на 12 апреля

Прекрасный период для освобождения от давнишних привычек – откажитесь от алкоголя и никотина. Займитесь спортом – результат даст о себе знать.

Лунный астропрогноз на 13 апреля

Довольно противоречивый период. Не стоит создавать дело с нуля в этот день – лучше провести его максимально обычно.

Лунный астропрогноз на 14 апреля

Средина апреля – время благоприятных дней. Сконцентрируйте свое внимание на важных вопросах, и они окажутся не такими серьезными, как казалось раньше.

Лунный астропрогноз на 15 апреля

Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Если хотите рисовать картины – делайте это, дайте волю своей фантазии.

Лунный астропрогноз на 16 апреля

Сложный, критический день. Постарайтесь воздержаться от любой активной деятельности. Это касается как спорта, так и работы и общения с близкими.

Лунный астропрогноз на 17 апреля

Лучший день, чтобы потратить его на решение старых проблем. Новые дела стоит перенести на более удачный период.

Лунный астропрогноз на 18 апреля

Силы и энергия в данное время стремительно идут на убыль – обратите внимание на те дела, которые нужно срочно завершить.

Лунный астропрогноз на 19 апреля

Нейтральный день – большая вероятность депрессивного состояния, травм и обманов. Не делайте того, что может нанести вред вам или близким.

Лунный астропрогноз на 20 апреля

Хорошо пойдут дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами. Можно смело инвестировать и подписывать договора.

Лунный астропрогноз на 21 апреля

Очень благоприятный день – дела будут решаться просто, да и с настроением все должно быть отлично. Проведите время с пользой.

Лунный астропрогноз на 22 апреля

Не очень удачный период – ожидаются обострения конфликтов даже между близкими людьми. Проведите день в тишине, занимаясь своим любимым делом.

Лунный астропрогноз на 23 апреля

Благоприятный день, который приближает конец месяца. Время начинать подводить итоги, а старые дела – завершать.

Лунный астропрогноз на 24 апреля

Следует проявить максимальную сознательность и постараться избежать негативных влияний. Сохраняйте спокойствие, а голова пусть будет холодной.

Лунный астропрогноз на 25 апреля

Один из самых благоприятных дней. В этот период особенно легко будут налаживаться новые контакты, и знакомства точно будут полезными.

Лунный астропрогноз на 26 апреля

В этот период рекомендовано строить планы и приступать к новым проектам, чтобы уже в мае иметь фору среди конкурентов.

Лунный астропрогноз на 27 апреля

Довольно сложный день для общения с людьми на работе. Проведите время эффективно, но избегая контакта со своими коллегами.

Лунный астропрогноз на 28 апреля

Многих может потянуть к общению и развлечениям. Но день будет нейтральным – не пытайтесь обмануть судьбу и рисковать своими деньгами.

Лунный астропрогноз на 29 апреля

В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся за неделю задач. Тем более, месяц уже подходит к концу и нужно подводить итоги.

Лунный астропрогноз на 30 апреля

Последний день месяца будет благоприятным. Попрощайтесь со срединой весны и подумайте о дальнейших планах.