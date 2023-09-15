Украине в кармическом поле уже выпадает победа, остается только вопрос, когда именно это произойдет. Об этом таролог Макс Гордеев рассказал в эфире Ранку у Великому Місті. Мольфар добавил, что в этом году, к сожалению, общее желание всех украинцев еще не осуществится, поскольку есть ряд препятствий.

— Карты показывают, что в настоящее время есть ключевые проблемы, стоящие на пути к завершению войны. Одна из них — человек, который заинтересован в том, чтобы боевые действия продолжались, — увидел Макс Гордеев.

Вместе с тем, есть сложность и с общей ситуацией, в частности, это связано с усталостью.

— Военные невероятно устали. Действительно, нужна ротация, замена, чтобы ситуация на фронте оживилась, — подчеркнул мольфар.

Поэтому Макс Гордеев призывает всех не терять веры и найти в себе силы на восстановление, ведь, при всех сложностях, победа будет за нами. Таролог убежден, что война завершится очень ярким и хорошим событием для нашей страны.