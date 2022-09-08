Херсон имеет энергетику портала, соединяющего Украину с оккупированными территориями. Поэтому освободить город от российских войск будет непросто, убежден нумеролог Владислав Грицай.

– Что касается освобождения Херсона и Юга в целом, я думаю, что этот регион, как ни странно, не будет так просто освободить, как мы думаем. Рядом Крым. И сама энергетика этого города – это энергетика портала, соединяющего Украину с нашими оккупированными территориями.

По словам Грицая, по своей энергетической карте Херсон – это форпост, ворота, через которые происходит выход и вход вражеской энергии.

– Херсон для нас действительно очень большую роль сыграл в противостоянии оркам. И дальше он продолжит играть роль этого портала, то есть туда будут возвращаться враги, и Херсон будет их задерживать. И местные люди это понимают. Там очень сильное партизанское движение. Ментальность херсонского народа такова, она казацкая. Херсон больше опасен для россиян, когда они его содержат, чем когда они от него отступят. Но коллаборанты, конечно, есть. Их тоже придется ликвидировать еще долго.