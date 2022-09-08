Херсон має енергетику порталу, що з’єднує Україну з окупованими територіями. Відтак звільнити місто від російських військ буде непросто, переконаний нумеролог Владислав Грицай.

– Щодо звільнення Херсона і Півдня загалом, я гадаю, що цей регіон, як не дивно, не буде так просто звільнити, як ми думаємо. Поруч Крим. І сама енергетика цього міста – це енергетика порталу, який з’єднує Україну з нашими окупованими територіями.

За словами Грицая, за своєю енергетичною картою Херсон – це форпост, ворота, через які відбувається вихід і вхід ворожої енергії.

– Херсон для нас насправді дуже велику роль зіграв у протистоянні оркам. І надалі він продовжить грати роль цього порталу, тобто туди будуть повертатися вороги, та Херсон їх затримуватиме. І місцеві люди це розуміють. Там дуже сильний партизанський рух. Ментальність херсонського народу така, вона козацька. Херсон більше небезпечний для росіян, коли вони його утримують, ніж коли вони від нього відступлять. Але колаборанти, звісно, є. Їх теж доведеться ліквідовувати ще довго.