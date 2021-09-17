Подробный гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

Главное событие недели произойдет 23 сентября. Речь об осеннем равноденствии — в этот день Солнце зайдет в знак Весов. Кроме того, период со вторника по пятницу отличается упорством, усилением собственного влияния, захватом власти. Однако способы борьбы за статус и свое место под Солнцем будут вполне толерантными, и не должны задевать других людей. Успех сопутствует тем, кто умеет договариваться. В это время могут приходить неприятные известия.

20 сентября состоится полнолуние, которое будет расшатывать эмоциональное состояние. Также оно провоцирует иллюзорное восприятие мира. К счастью, к середине недели иллюзии растают, а это позволит расставить все на свои места.

Еще одна важная характеристика недели — замедление Меркурия перед его разворотом в ретроградность. Поэтому замедляются информационные процессы, а если сейчас возникнет какая-то проблема, то к ней придется возвращаться на протяжении полутора месяца.

Гороскоп для Овнов

У вас больше всего времени будет забирать выяснение отношений как с деловыми, так и с личными партнерами. У вас повышается градус подозрительности. Можно и нужно провести контрольные проверки людей, с которыми вы работаете. Будьте осторожны с людьми, с которыми вы живете, ваш контроль может быть избыточным. В середине недели могут остро подняться темы финансов и отношений. Могут быть стычки из-за совместного использования денег. Вам важно отстаивать свои интересы, но старайтесь делать это мирно.

Гороскоп для Тельцов

Ваши интересы также сосредоточены в партнерской сфере на этой неделе. Наиболее сложными, но в то же время романтичными будут 22-23 сентября. Если у вас есть проблемы в паре, то они сейчас могут обостриться. Однако, если у вас довольно спокойные отношения, есть смысл запланировать что-то неординарное вместе с партнером. Рабочие вопросы будут решаться легко и позитивно. Обратите внимание на свое здоровье. Не пытайтесь продавить ситуацию под себя, проявляйте гибкость, так как настойчивость в этот период может отразиться как на физическом, так и на эмоциональном состоянии.

Гороскоп для Близнецов

У вас есть отличная возможность выстроить отношения с партнером, договориться относительно сложных моментов. Единственная проблема в том, что ваша планета-управитель Меркурий сейчас останавливается, поэтому вопросы будут решаться не так быстро, как бы вам хотелось. Однако решение все равно найдется. Постарайтесь в это время меньше озвучивать критики в сторону людей. Нужно быть осторожней с финансовыми вложениями, а также чужими деньгами. Хотя это и более индивидуальная характеристика, но из-за вашей неосмотрительности во время распоряжения чужими финансами могут быть возникнуть сложности. Активизируется тема детей, уделите им больше внимания. У вас может возникнуть избирательное отношение к работе: делаю только то, что нравится. Это не всегда хорошо, но помогает обрести приятные ощущения. Если вы знаете, что ваш ресурс питается от любимого занятия, можете смело уделять ему время.

Гороскоп для Раков

Уже начался период, когда сильно возрастет значимость дома, семьи. Самое время встретиться с родителями, пообщаться с бабушками и дедушками. Можно провести некую ревизию дома, решить, что вы хотите изменить или улучшить. В романтических отношениях могут быть неожиданности — как приятные, так и не очень. Самым сложным будет начало недели, так как 20 сентября ожидается полнолуние, которое стимулирует выяснение отношений, сплетни, неприятные разговоры. Это время лучше провести наедине или с теми людьми, которым вы доверяете.

Гороскоп для Львов

Главная тема этой недели связана с деньгами. Может преследовать ощущение нехватки средств. Паниковать нет смысла, лучше просто заручиться поддержкой знакомых, друзей, близких. Также можете устанавливать контакты, хорошо будут проходить договоренности. Стоит избирательно отнестись к предложениям, которые поступают вам на этой неделе от ваших знакомых, поскольку среди них могут быть жемчужины или пустышка. Важно провести тщательную проверку, прежде чем на что-то согласиться. В середине недели может возникнуть ощущение неустроенности, некого дискомфорта. Это временное состояние, нужно сосредоточиться на будущем.

Гороскоп для Дев

Ваша главная тема недели и ближайший месяц — финансы. Могут появиться интересные предложения относительно заработка. Однако стоит соглашаться только на то, что несет стабильный доход. От рискованных затей лучше отказываться, ведь они сейчас не сработают. В отношениях с партнерами, в целом, ситуация неплохая, тем более у вас хорошо получается решать вопросы обязательств. Единственный момент, которой вас может немного выбить из колеи, это полнолуние в понедельник. Если вы его пройдете без сильных конфликтов или даже с ними, то в середине недели у вас получится все наладить.

Гороскоп для Весов

Весов стоит поздравить с началом месяца дней рождений. Это важный период для вас, так как в вашем знаке располагаются сразу три небесных тела. С 15 сентября в Весах Марс, с 23 сентября — Солнце, а также довольно давно там располагается Меркурий. Прекрасное время для постановки целей, ревизии достигнутого за год. В понедельник желательно не слишком сильно проявлять активность. Со вторника уже нужно выстроить свою жизнь и интересы. В середине недели (22-23 сентября) будьте осторожными с импульсивными тратами, которые принесут мало радости, но навредят бюджету.

Гороскоп для Скорпионов

Для Скорпионов эта неделя интересна внезапными знакомствами. Люди противоположного пола будут заинтересованы вами. Вы можете произвести впечатление. Не стоит участвовать в каких-то закулисных играх, интригах, обсуждениях других людей. Постарайтесь осторожно высказываться по поводу третьих лиц. Это может иметь плохой результат как для них, так и для вас. Начиная со среды можно достигнуть интересных договоренностей в финансах. Также могут появиться единомышленники, которые поддержат вас.

Гороскоп для Стрельцов

Вы сейчас можете ощущать себя несколько сдержанным и осторожным в отношениях с другими людьми. С одной стороны, это правильно, не стоит торопиться с принятием решений. Не нужно вовлекаться в какие-то коммерческие предложения (вложения в акции какой-либо компании). Все, что связанно с большой группой людей, вас интересует, но именно на этой неделе это может не принести желаемого дохода. Зато удовлетворение подарит реализация каких-то амбиций. В начале недели могут возникнуть сложности в семейных отношениях, но затем ситуация должна наладиться. Также обратите внимание на здоровье, могут быть внезапные заболевания, которые, тем не менее, проходят быстро.

Гороскоп для Козерогов

У вас будет ощущение, что неделя развивается по нарастающей. В понедельник может быть упадок сил. К середине недели вы набираете обороты, можете собрать нужную информацию, достигнуть договоренностей, выйти на новую работу. Под конец недели вы будете и вовсе на коне. Выходные хорошо подходят для того, чтобы заключить важные договора, сделать то, что вы давно откладывали.

Гороскоп для Водолеев

В начале недели вы будете обеспокоены из-за финансового положения. Вы можете переживать из-за того, что кто-то не выполняет обещанного, не платит по счетам. Но вам поможет природный оптимизм, к середине недели вы восстановитесь и начнете решать свои задачи. Прекрасное время для того, чтобы начать или продолжить важный курс обучения. 21-23 сентября вы можете найти своего учителя, попробовать что-то новое, а это поможет выйти на достижение стратегической цели. Обстановка дома может нервировать, вам сейчас сложно создать уютную атмосферу. Можете пойти в гости или сходить с домашними в ресторан.

Гороскоп для Рыб

Для Рыб довольно сложным будет начало недели. Все зависит от того, как вы пройдете через полнолуние. Воскресенье, понедельник и вторник будут показательными для развития ситуации в дальнейшем. Полнолуние в вашем знаке, поэтому оно поднимает важные для вас темы. Может прийти какая-то информация о том, что делать дальше, как встраивать стратегические цели. Даже если эти данные не очень приятные, их нужно брать во внимание, чтобы понимать, как действовать дальше. Хороший момент для вас — среда и четверг. В это время вы можете более трезво взвесить все вводные, которые пришли вначале недели, а также принять нужные решения в партнерских отношениях. В целом, если у вас не было проблем, они и не появятся. Однако, если конфликты были, у вас получится найти компромиссы.