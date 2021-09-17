Докладний гороскоп на тиждень з 20 до 26 вересня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Головна подія тижня відбудеться 23 вересня. Йдеться про осіннє рівнодення, у цей день Сонце зайде у знак Терезів. Крім того, період з вівторка до п’ятниці відрізняється завзятістю, посиленням свого впливу, захопленням влади. Однак способи боротьби за статус і своє місце під Сонцем будуть цілком толерантними, і не повинні зачіпати інших людей. Успіх супроводжує тих, хто вміє домовлятися. У цей час можуть приходити неприємні звістки.

20 вересня очікується повний місяць, який буде розхитувати емоційний стан. Також він провокує ілюзорне сприйняття світу. На щастя, до середини тижня ілюзії розтануть, а це дозволить розставити все на свої місця.

Ще одна важлива характеристика тижня – уповільнення Меркурія перед його розворотом у ретроградність. Тому сповільнюються інформаційні процеси, а якщо зараз виникне якась проблема, до неї доведеться повертатися протягом півтора місяця.

Гороскоп для Овнів

У вас найбільше часу забиратиме з’ясування стосунків як із діловими, так і з особистими партнерами. У вас зростає градус підозрілості. Можна і потрібно провести контрольні перевірки людей, з якими ви працюєте. Будьте обережні з людьми, з якими ви живете, ваш контроль може бути надмірним. Посеред тижня можуть гостро піднятися теми фінансів і стосунків. Можуть бути сутички через спільне використання грошей. Вам важливо відстоювати свої інтереси, але намагайтеся робити це мирно.

Гороскоп для Тельців

Ваші інтереси також зосереджені в партнерській сфері цього тижня. Найбільш складними, але водночас романтичними будуть 22-23 вересня. Якщо у вас є проблеми в парі, вони зараз можуть загостритися. Однак, якщо у вас досить спокійні стосунки, є сенс запланувати щось неординарне разом з партнером. Робочі питання будуть вирішуватися легко і позитивно. Зверніть увагу на своє здоров’я. Не намагайтеся продавити ситуацію під себе, проявляйте гнучкість, бо наполегливість у цей період може позначитися як на фізичному, так і на емоційному стані.

Гороскоп для Близнюків

У вас є чудова можливість вибудувати стосунки з партнером, домовитися щодо складних моментів. Єдина проблема в тому, що ваша планета-управитель Меркурій зараз зупиняється, тому питання будуть вирішуватися не так швидко, як би вам хотілося. Однак рішення все-одно знайдеться. Постарайтеся в цей час менше озвучувати критики в бік людей. Потрібно бути обережнішими з фінансовими вкладеннями, а також з чужими грошима. Хоча це й більш індивідуальна характеристика, але через вашу необачність під час розпорядження чужими фінансами можуть виникнути складнощі. Активізується тема дітей, приділіть їм більше уваги. У вас може виникнути вибіркове ставлення до роботи: роблю тільки те, що подобається. Це не завжди добре, але це допомагає отримати приємні відчуття. Якщо ви знаєте, що ваш ресурс харчується від улюбленого заняття, можете сміливо приділяти йому час.

Гороскоп для Раків

Вже почався період, коли для вас сильно зросте значимість дому, сім’ї. Варто зустрітися з батьками, поспілкуватися з бабусями і дідусями. Можна провести ревізію в будинку, вирішити, що ви хочете змінити або поліпшити. У романтичних стосунках можуть бути несподіванки – як приємні, так і не дуже. Найскладнішим буде початок тижня, бо 20 вересня очікується повний місяць, який стимулює з’ясування стосунків, плітки, неприємні розмови. Цей час краще провести на самоті або з тими людьми, яким ви довіряєте.

Гороскоп для Левів

Головна тема цього тижня пов’язана з грошима. Може переслідувати відчуття нестачі коштів. Панікувати нема сенсу, краще просто заручитися підтримкою знайомих, друзів, близьких. Також можете встановлювати контакти, добре будуть відбуватися домовленості. Варто вибірково поставитися до пропозицій, які надходять до вас цього тижня від ваших знайомих, адже серед них можуть бути перлини або навпаки. Важливо провести ретельну перевірку, перш ніж на щось погодитися. В середині тижня може виникнути відчуття невлаштованості, дискомфорту. Це тимчасовий стан, потрібно зосередитися на майбутньому.

Гороскоп для Дів

Ваша головна тема тижня і найближчого місяця – фінанси. Можуть з’явитися цікаві пропозиції щодо заробітку. Однак варто погоджуватися тільки на те, що несе стабільний дохід. Від ризикованих витівок краще відмовлятися, бо вони зараз не спрацюють. У стосунках з партнерами загалом ситуація непогана, ба більше, у вас добре вийде вирішувати питання зобов’язань. Єдиний момент, який вас може трохи вибити з рівноваги, це повний місяць у понеділок. Якщо ви його пройдете без сильних конфліктів або навіть з ними, то в середині тижня у вас вийде все налагодити.

Гороскоп для Терезів

Терезів варто привітати з початком місяця днів народжень. Це важливий період для вас, бо у вашому знаку розташовуються одразу три небесних тіла. З 15 вересня в Терезах Марс, з 23 вересня – Сонце, а також досить давно там розташовується Меркурій. Прекрасний час для постановки цілей, ревізії досягнутого за рік. У понеділок бажано не надто сильно проявляти активність. З вівторка вже потрібно вибудувати своє життя та інтереси. В середині тижня (22-23 вересня) будьте обережними з імпульсивними витратами, які принесуть мало радості, але нашкодять бюджету.

Гороскоп для Скорпіонів

Скорпіонам цей тиждень цікавий раптовими знайомствами. Люди протилежної статі будуть зацікавлені вами. Ви можете справити враження. Не варто брати участь в якихось закулісних іграх, інтригах, обговореннях інших людей. Постарайтеся обережно висловлюватися з приводу третіх осіб. Це може мати поганий результат як для них, так і для вас. Починаючи з середи можна досягти цікавих домовленостей у фінансах. Також можуть з’явитися однодумці, які підтримають вас.

Гороскоп для Стрільців

Ви зараз можете відчувати себе дещо стриманими та обережними у стосунках з іншими людьми. З одного боку, це правильно, не варто поспішати з ухваленням рішень. Не потрібно залучатись до комерційних пропозицій (вкладення в акції якоїсь компанії). Все, що пов’язане з великою групою людей, вас цікавить, але саме цього тижня це може не принести бажаного доходу. Зате задоволення подарує реалізація якихось амбіцій. На початку тижня можуть виникнути складнощі в сімейних відносинах, втім, потім ситуація повинна налагодитися. Також зважайте на здоров’я, можуть бути раптові захворювання, які, однак, всі швидко минають.

Гороскоп для Козерогів

У вас буде відчуття, що тиждень розвивається за висхідною. У понеділок може бути занепад сил. До середини тижня ви набираєте обороти, можете зібрати потрібну інформацію, досягти домовленостей, вийти на нову роботу. На кінець тижня ви будете на коні. Вихідні добре підходять для того, щоб укласти важливі угоди, зробити те, що ви давно відкладали.

Гороскоп для Водоліїв

На початку тижня ви будете стурбовані через фінансове становище. Ви можете хвилюватися через те, що хтось не виконує обіцяного, не платить за рахунками. Але вам допоможе природний оптимізм, до середини тижня ви відновитеся і почнете вирішувати свої завдання. Прекрасний час для того, щоб почати або продовжити важливий курс навчання. 21-23 вересня ви можете знайти свого вчителя, спробувати щось нове, а це допоможе вийти на досягнення стратегічної мети. Обстановка вдома може нервувати, вам зараз складно створити затишну атмосферу. Можете піти в гості або сходити з домашніми у ресторан.

Гороскоп для Риб

Для Риб досить складним буде початок тижня. Все залежить від того, як ви пройдете через повний місяць. Неділя, понеділок і вівторок будуть показовими для розвитку ситуації у подальшому. Повний місяць у вашому знаку, тому він піднімає важливі для вас теми. Може надійти певна інформація про те, що робити далі, як вибудовувати стратегічні цілі. Навіть якщо ці дані не дуже приємні, їх потрібно брати до уваги, щоб знати, як діяти далі. Хороший момент для вас – середа і четвер. У цей час ви можете більш тверезо зважити всі дані, які отримали на початку тижня, а також ухвалити необхідні рішення в партнерських стосунках. Загалом, якщо у вас не було проблем, то вони і не з’являться. Однак, якщо конфлікти були, то у вас вийде знайти компроміси.