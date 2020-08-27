Гороскоп на 27 августа 2020 для всех знаков зодиака разрешает Близнецам и Ракам отдыхать и не напрягаться, Рыбам не отвлекаться, а Тельцам – внимательнее следить за новостями.

Овен

Рыцарь пентаклей

Овнам выпал отличный день для работы. Гороскоп на 27 августа советует вам не беспокоиться ни о чем и особенно не переживать о будущем. Просто честно и старательно работайте – и будущее создастся само собой.

Телец

Перевернутая Верховная жрица

Трудный день для Тельцов. Вы потеряли какой-то баланс внутри, и из-за этого не понимаете, чего хотите. Лучше всего разберитесь в этом. Если возможности нет, хотя бы не подавляйте свои чувства. Они сегодня единственное, к чему вам стоит прислушиваться.

Близнецы

Четверка мечей

После тяжелого вчерашнего дня Близнецам стоит просто отдохнуть. Может быть, побалуйте немного себя. Не беритесь за сложное или то, что вам кажется неприятным. Разрешите себе внеочередной перекур, поспать подольше или сходить на массаж.

Рак

Дьявол

Ракам гороскоп на 27 августа 2020 тоже разрешает делать только то, что им хочется. Поход в магазин может оказаться терапевтическим, нырнуть в компьютерные игры поможет успокоиться. Просто помните, что вам так можно только сегодня. А завтра – снова нужно будет стать ответственным серьезным человеком.

Лев

Паж посохов

Сегодня Львам стоит внимательнее следить за новостями и предложениями. Среди них вы можете найти что-то интересное, что даст вам много энергии и, при правильном подходе, принесет в жизнь много хорошего. Не отмахивайтесь даже от самых безумных идей.

Дева

Умеренность

Ура, Девы сдвинулись с Двойки мечей. Гороскоп на 27 августа поздравляет вас. Сегодня думайте о том, как бы не упасть из одной крайности в другую. Действуйте, но осторожно, думая о том, что делаете, и какие последствия это может иметь.

Весы

Король посохов

День у Весов получится отличным. Но только для этого вам нужно будет стать лидером и для себя, и для всех, кто попадется по пути. Не бойтесь брать ответственность. Вы знаете, как лучше, и сможете воплотить задуманное в жизнь.

Скорпион

Шестерка мечей

Ситуация вокруг Скорпионов закрутилась непросто и невесело. Возможно, вам поздно пытаться разрешить ее, и проще всего просто уйти и оставить ее. Это не будет значить, что вы проиграли. Только что в будущем справитесь лучше.

Стрелец

Туз посохов

После отказа от общения и дня уединения в Стрельцах бьется желание начать что-то новое немедленно. Не опирайтесь этому чувству. Хотите – берите и делайте, прямо сейчас, немедленно.

Козерог

Перевернутая Пятерка чаш

Козероги сегодня могут попрощаться раз и навсегда с прошлым. Но только с тем, которое вам не нравится. Просто бросьте его и дальше идите налегке. Вы ничего не потеряете, гороскоп на 27 августа обещает, что будет легче.

Водолей

Перевернутая Тройка посохов

Сегодня Водолеям лучше не начинать новых дел. Все новое будет стопориться и задерживаться. Не по вашей вине, все будет происходить будто бы само собой. Это временно, потому не бросайте планы насовсем. Просто отложите все ненадолго, не пытайтесь перебороть мир.

Рыбы

Колесница

Время Рыбам взять все в свои руки. Начните с малого – с зарядки или с того, чтобы не отвлекаться на социальные сети. Постепенно увеличивайте контроль над своей жизнью, пока не обнаружите, что на невозможные свершения требуется не так уж много времени.

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Источник: А как вам такой расклад