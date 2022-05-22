Гороскоп на 23 мая советует не браться за новые начинания и перенести все важные дела.

Наряду с мягкими влияниями дня есть и те, что вносят напряжения. Оно может выражаться в спорах и конфликтах, уверен астролог Дмитрий Вартанян. Подобный день благоприятен для спорта, конкурентной борьбы и военных действий.

В обыденные рабочие дела постарайтесь привнести нотку творчества. Попробуйте сделать то, что делаете всегда но по другому, с креативным подходом.

Сейчас смотрят

В принятии решений слушайте свою интуицию, но если решение дается вам тяжело, лучше от него отказаться.

Сегодня будет полезно позаботиться о своём здоровье. Кушать легкую пищу, пить травяные чаи, сходить на массаж.

Создайте сегодня атмосферу тепла, уюта и заботы в вашем доме для вашей семьи и на рабочем месте для коллектива. Поскольку бескорыстное служение является неотъемлемой частью Водолея, по которому сегодня идет Луна.

Понедельник — день Луны. Белый, серый и светло-голубой цвет в одежде помогут уравновесить чувства и усилят интуицию.